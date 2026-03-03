ARÉNA - PODCASTOK
Prison interior. Jail cells and shadows, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Milliós kárt okoztak zendülésükkel a Nagykanizsai Javítóintézet fogvatartottjai

Infostart

A tavaly nyáron történt zavargás során a vádlottak bántalmaztak egy női alkalmazottat, felfordulást okoztak, többször bekapcsolták a tűzjelzőt, kifújták a poroltót, ajtókat rúgtak le és berendezési tárgyakat rongáltak meg.

Fogolyzendülés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Zala Vármegyei Főügyészség a Nagykanizsai Javítóintézetben fogvatartott négy nevelttel szemben, akik 2025 nyarán erőszakkal lázadtak fel az intézet rendje ellen – írja közleményében az ügyészség. A rendbontás során 1 millió forint feletti kárt okoztak – teszik hozzá.

A Zala Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a négy fogvatartottal szemben már korábban is indult büntetőeljárás a javítóintézetben dolgozók és intézeti társaik sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt.

Az egyik fiatalkorú vádlott 2025. július 22-én trágár hangnemben szexuális ajánlatot tett az egyik nevelőnőnek és megpróbálta a nő nemi szervét is megfogni. Egy másik fiatalkorú vádlott pedig 2025. július 29-én, kora délután ugyanezt a nevelőnőt úgy akadályozta a munkájában, hogy hátulról többször visszarántotta őt a hajánál fogva.

Még aznap a két fiú közösen erőszakkal lépett fel az őket elkülöníteni próbáló másik nevelővel szemben, majd az esti órákban a már korábban is megtámadott nevelőnőt próbálták bántalmazni.

A vádlottak közreműködése mellett a nap folyamán az intézetben folyamatos rendbontás zajlott, a fogvatartottak többször megnyomták a tűzjelzőt, székeket törtek össze, randalíroztak. Az otthon vezetője elkülönítéseket rendelt el és szankciókat helyezett kilátásba, de a feszültség tovább fokozódott. Végül a rendbontás a vacsoráztatás után nyílt ellenszegüléssé fajult miután a legidősebb, a javítóintézetben már felnőtt korúvá vált vádlott és az egyik fiatalkorú vádlott az étteremben szervezkedett.

A felnőtt korú vádlott az ebédlő előtti folyosón kifújta a poroltó tartalmát, bekapcsolta a tűzjelzőt, fiatalkorú társa feltörte a zárt édességes szekrényt, kiszórta annak tartalmát. Itt csatlakozott hozzájuk két vádlott társuk, akikkel közösen az étkezdében édességet ettek, továbbá a rendészek és nevelők többszöri felszólításra ellenére is folytatták az ellenszegülést.

A kiérkező rendőrök elkülönítették a vádlottakat, akik a körlet ajtaját addig rugdalták, amíg az a tokjából kiszakadt, közben telefirkálták a falakat és további berendezési tárgyakat rongáltak meg, mely cselekményükkel az intézetnek 1 millió forintot meghaladó kárt okoztak.

A Zala Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő intézeti neveltekkel szemben fogolyzendülés bűntette, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és rongálás bűntette miatt emelt vádat, melyben a kényszerintézkedés fenntartására és végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt.

Bűnügyek    Milliós kárt okoztak zendülésükkel a Nagykanizsai Javítóintézet fogvatartottjai

×