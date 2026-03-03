Dróncsapások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait, nagy a káosz

Az iráni dróntámadások során találat érte az Amazon két adatközpontját az Egyesült Arab Emírségekben, valamint egy további létesítményét is Bahreinben – erősítette meg a technológiai óriásvállalat.

Az incidens következtében a létesítmények leálltak. A támadások még vasárnap délután történtek. „Ezek a becsapódások szerkezeti károkat okoztak, megzavarták az infrastruktúránk energiaellátását, és egyes esetekben tűzoltási tevékenységeket igényeltek, amelyek további vízkárokat okoztak” – közölte az Amazon Web Services (AWS) a CNBC tudósítása alapján, melyet a vg.hu szemlézett.

A legfontosabb feladat a létesítmények, a hűtő- és energiaellátó rendszerek javítása volt, amiben segítséget nyújtottak a helyi hatóságok, amelyek egyben az üzemeltetők biztonságát is garantálták a kivizsgálás, felmérés során. A helyreállítási munkálatokkal a beszámoló szerint egy nap alatt végeztek.

A Business Insider egy belső dokumentumra hivatkozva azt írja, hogy

az Amazon evakuálta a munkatársakat az egyik létesítményéből. Abu Dzabiban leállt az Amazon e-kereskedelmi üzletága, mint ahogy a szállítások is a feszültség miatt.

A problémák, meghibásodások miatt több szolgáltatást is meg kellett szakítani a cég tájékoztatása szerint. Az Amazon helyi adatközpontjaiban a felsőszerver-szolgáltatás is megsérült, illetve számos szerver tönkrement. A becsapódások következtében hűtőrendszerek is meghibásodtak, és az áramkimaradások miatt a hőmérséklet szabályozására használt légkeringető rendszerek leálltak, mechanikai meghibásodást szenvedtek.