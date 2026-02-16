Először állt bíróság elé a Bondi Beach-i tömegmészáros

Hétfőn először kellett bíróság elé állnia annak a 24 éves férfinak, aki az egyik gyanúsítottja a decemberben, a Sydney melletti Bondi Beach-en, Ausztrália egyik leghíresebb strandján elkövetett terrortámadásnak, melynek célpontja a helyi zsidó közösség volt – írja a Telex a Reuters beszámolója alapján.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, december 14-én két férfi nyitott tüzet a hanukát ünneplő tömegre, 15 ember pedig meghalt a terrorcselekmény következtében. A támadásnak két magyar származású áldozata is volt.

A tömegmészárlás fiatalabbik elkövetője, a 24 éves Naveed Akram beszélt a bíróság előtt, apját, az 50 éves Sajid Akramot a helyszínen lelőtték a rendőrök.

Naveed Akram ellen 59 vádpontban emeltek vádat, köztük 15 pontban emberöléssel, 40 pontban emberölési szándékkal elkövetett testi sértéssel és terrorcselekménnyel gyanúsítják.

Naveed Akram videókapcsolaton keresztül vett részt a tárgyaláson, egy Sydney délnyugati részén található börtönből jelentkezett be, ahol jelenleg előzetes letartóztatásban van. A tárgyalás alatt többnyire csendben ült, csak annyit mondott, hogy tudomásul veszi az áldozatok adatainak nyilvánosságra hozatalát tiltó végzés meghosszabbítását.

A bíróságon Naveed Akram ügyvédje közölte: ügyfele a börtönben uralkodó „nagyon nehéz körülmények” ellenére „a lehető legjobban” viseli a helyzetet.

Az ügyvéd szerint még túl korai lenne megmondani, hogy Naveed Akram hogyan fog védekezni. Saját elmondása szerint még nem beszélt vele a támadás részleteiről. „Ő egy ügyfél, akit képviselni kell. A személyes véleményünk nem írhatja felül szakmai kötelezettségeinket” – mondta az ügyvéd. Az ügy tárgyalása várhatóan áprilisban folytatódik.

(A nyitóképen: szörfösök és úszók egy kört alkotva emlékeznek a sydney-i terrortámadás áldozataira a sydney-i Bondi Beach strandon 2025. december 19-én. Öt nappal korábban a Bondi Beach-en az 50 éves Sajid Akram, és fia, a 24 éves Naveed Akram egy gyaloghídról nyitott tüzet a zsidó közösség tagjaira, akik éppen hanuka ünnepét köszöntötték.)