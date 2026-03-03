ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.13
usd:
334.02
bux:
120688.04
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az izraeli kormány sajtóhivatalának felvételén Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel a jeruzsálemi kormányfõi hivatalban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A síita állam válaszul rakétákat indított Izrael és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontok ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Izraeli kormány sajtóhivatala/Avi Ohajon

Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni katonai akciói nem fognak végtelen háborúba torkollni, és hosszabb távon elősegíthetik a térség békéjét - mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn a Fox News amerikai hírtévében.

„Nem lesz végtelen háború” – szögezte le az izraeli miniszterelnök Sean Hannitynek adott exkluzív interjújában. Elmondása szerint az iráni "terrorrezsim most a legsebezhetőbb helyzetben van, mióta 47 évvel ezelőtt elvette Irán irányítását a bátor iráni néptől, ezért az Irán elleni művelet gyors és döntő kimenetelű lesz". Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az iráni nép átvehesse az irányítást saját sorsa felett, és saját, demokratikusan választott kormányt alakítson, amely teljesen megváltoztatja az országot – fogalmazott.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy az iráni rezsim megdöntése számos békeszerződés megkötését tenné lehetővé a régió más muszlim államaival, ami megváltoztatná a világot, és egy olyan békés korszak köszöntene be, amelyről még álmodni sem mert senki. Külön kiemelte Szaúd-Arábiát, amely sokat nyerhet az iráni rezsim bukásából, ami közelebb hozhatja az országot Izraelhez.

Az izraeli miniszterelnök felidézte, hogy Donald Trump elnökkel közösen már jelentős eredményeket értek el a béke előmozdítása érdekében: együtt közvetítettek, és elősegítették az Ábrahám-megállapodásokat, amelyek négy arab állammal kötött békeszerződéseket foglaltak magukban. „Most, hogy közösen lépünk fel Irán ellen, lehetőségünk nyílik további békeszerződések előterjesztésére. Ez nem egy végtelen háború, hanem a béke kapuja, pontosan az ellenkezője annak, amit sokan állítanak” – mutatott rá.

Netanjahu azt állította, hogy Izrael nem rángatta bele az Egyesült Államokat egy Irán elleni háborúba. „Donald Trump a világ legerősebb vezetője, azt teszi, amit helyesnek tart Amerika és a jövő generációi számára. Irán elkötelezett az Egyesült Államok elpusztításában, és ezt Trump elnök is jól tudja” – fogalmazott.

Az Epic Fury nevű közös amerikai-izraeli hadműveletről elmondta: azért kellett most cselekednünk, mert ők (irániak) is így tettek. „Miután megsemmisítettük a nukleáris létesítményeiket és ballisztikusrakéta-programjukat, azt hihetnénk, hogy tanultak a leckéből, de ez nem így történt, mert javíthatatlanok. Teljesen fanatikusok az Egyesült Államok elpusztításában. Új létesítményeket és földalatti bunkereket építettek, amelyek néhány hónapon belül ellenállóvá tették volna rakéta- és atomprogramjukat külső támadásokkal szemben” – mutatott rá.

„Ha most nem léptünk volna, utólag már nem tehettünk volna semmit. Akkor célba vehették volna Amerikát, zsarolhattak volna, fenyegethettek volna minket és mindenkit a térségben” – fogalmazott.

Kezdőlap    Külföld    Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

benjamin netanjahu

izrael

irán

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése

Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése
Az iráni ajatollah megölése terrorhullámot, síita bosszúhadjáratot indíthat el a nyugati világban – mondta az InfoRádióban nyilatkozó szakértő. Sárközy Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója nem számít demokratikus fordulatra az Egyesült Államok és Izrael által megtámadott közel-keleti országban. De mi vagy ki az az ajatollah?
 

Vlagyimir Putyinhoz bejáratos nukreális főtárgyaló lehet Irán új vezetője

Kemény tervet vázolt Donald Trump

Magyarics Tamás: négy célja van Donald Trumpnak az iráni háborúval

Hortay Olivér az Arénában: az iráni háború erősen megnehezítheti az EU leválását az orosz olajról

Száz izraeli repülőgép bombázta Teherán kormányzati központját

Irán az Öböl-menti országok infrastruktúráját támadta

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei percről percre

Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól

Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól

A mai napon felszólítottam Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását – írja közösségi Oldalán Orbán Viktor.
 

Hortay Olivér az Arénában: Zágráb összejátszik Kijevvel és Brüsszellel

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat

Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat

Az IBUSZ a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az ománi helyzetre hivatkozva felfüggesztette az Ománba közlekedő charterjáratait, a Salalah térségében tartózkodó 189 utast pedig legkésőbb pénteken hazaszállítják Budapestre

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durván ráfizetett, aki ma ezekbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Durván ráfizetett, aki ma ezekbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'everything's been knocked out in Iran' as he criticises UK and Starmer

Trump says 'everything's been knocked out in Iran' as he criticises UK and Starmer

"This is not Winston Churchill we're dealing with," the US president says, adding he's "not happy" with the UK's initial response to US-Israeli strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 18:16
Bombariadó a római kormánypalotánál
2026. március 3. 18:08
Az iráni háború hosszú és rövid rávú hatásai nem ugyanúgy hatnak Oroszországra
×
×