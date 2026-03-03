Irán: megszólalt Benjámin Netanjahu, elemzi a helyzetet

„Nem lesz végtelen háború” – szögezte le az izraeli miniszterelnök Sean Hannitynek adott exkluzív interjújában. Elmondása szerint az iráni "terrorrezsim most a legsebezhetőbb helyzetben van, mióta 47 évvel ezelőtt elvette Irán irányítását a bátor iráni néptől, ezért az Irán elleni művelet gyors és döntő kimenetelű lesz". Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy az iráni nép átvehesse az irányítást saját sorsa felett, és saját, demokratikusan választott kormányt alakítson, amely teljesen megváltoztatja az országot – fogalmazott.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy az iráni rezsim megdöntése számos békeszerződés megkötését tenné lehetővé a régió más muszlim államaival, ami megváltoztatná a világot, és egy olyan békés korszak köszöntene be, amelyről még álmodni sem mert senki. Külön kiemelte Szaúd-Arábiát, amely sokat nyerhet az iráni rezsim bukásából, ami közelebb hozhatja az országot Izraelhez.

Az izraeli miniszterelnök felidézte, hogy Donald Trump elnökkel közösen már jelentős eredményeket értek el a béke előmozdítása érdekében: együtt közvetítettek, és elősegítették az Ábrahám-megállapodásokat, amelyek négy arab állammal kötött békeszerződéseket foglaltak magukban. „Most, hogy közösen lépünk fel Irán ellen, lehetőségünk nyílik további békeszerződések előterjesztésére. Ez nem egy végtelen háború, hanem a béke kapuja, pontosan az ellenkezője annak, amit sokan állítanak” – mutatott rá.

Netanjahu azt állította, hogy Izrael nem rángatta bele az Egyesült Államokat egy Irán elleni háborúba. „Donald Trump a világ legerősebb vezetője, azt teszi, amit helyesnek tart Amerika és a jövő generációi számára. Irán elkötelezett az Egyesült Államok elpusztításában, és ezt Trump elnök is jól tudja” – fogalmazott.

Az Epic Fury nevű közös amerikai-izraeli hadműveletről elmondta: azért kellett most cselekednünk, mert ők (irániak) is így tettek. „Miután megsemmisítettük a nukleáris létesítményeiket és ballisztikusrakéta-programjukat, azt hihetnénk, hogy tanultak a leckéből, de ez nem így történt, mert javíthatatlanok. Teljesen fanatikusok az Egyesült Államok elpusztításában. Új létesítményeket és földalatti bunkereket építettek, amelyek néhány hónapon belül ellenállóvá tették volna rakéta- és atomprogramjukat külső támadásokkal szemben” – mutatott rá.

„Ha most nem léptünk volna, utólag már nem tehettünk volna semmit. Akkor célba vehették volna Amerikát, zsarolhattak volna, fenyegethettek volna minket és mindenkit a térségben” – fogalmazott.