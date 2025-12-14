Mészárlás egy híres strandon, kilenc embert lőttek le Ausztráliában

Ismeretlen fegyveresek lelőttek több embert a Bondi Beach nevű híres ausztráliai tengerparti strandon vasárnap – erősítette meg a támadásról szóló sajtóértesüléseket a rendőrség az ABC tévécsatornának. A tájékoztatás szerint a rendőrök végeztek az egyik támadóval, egy másik pedig válságos állapotban van.

A BBC utolsó hírei szerint eddig tíz halott van, kilenc áldozat és az egyik tettes, akit a rendőrök lelőttek. Legkevesebb még 11-en megsérültek, köztük két rendőr, egy másik tettes is, aki kritikus állapotban van.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak – írja az Index külföldi lapbeszámolók alapján. A közösségi médiában videók jelentek meg, amelyeken

két feketébe öltözött férfi látható, akik kiszállnak egy autóból és fegyverekkel tüzet nyitnak.

A felvételekről nem derül ki, mi volt a célpontjuk. Egy másik videón az látható, ahogy egy civil lefegyverzi az egyik lövöldözőt, ám az végül elmenekül. A helyiek szerint az első lövések vasárnap kora este dördültek el. A strand közelében, az Archer Parkban a „Bondi Pavilion” mellett éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott körülbelül 2000 résztvevővel.