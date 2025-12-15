ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Rendõr egy lezárt úton Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjánál, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Baker

Ausztráliai terror: újabb részletek a hős gyümölcsárusról, itt a válasz az antiszemita támadásra

Infostart / MTI

Az ausztrál kormányfő a fegyvertartási szabályok szigorítását helyezte kilátásba hétfőn, egy nappal a sydneyi Bondi Beach strandon elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadás után, amelynek során két férfi – egy apa és fia – lőfegyverekkel 16 embert megölt és további negyvenet megsebesített.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök azt mondta, a kormány tagjai egyetértésre jutottak abban, hogy szigorítják a fegyvertartási törvényeket, és országos lőfegyver-regisztert hoznak létre, hogy jobban tudják ellenőrizni, hány fegyverre adtak ki engedélyt, illetve azok az engedélyek meddig érvényesek.

„Az emberek körülményei változhatnak, idővel esetleg radikalizálódhatnak. Az engedélyek nem lehetnek az örökkévalóságig érvényesek” – mondta a kormányfő újságírók előtt. Tájékoztatása szerint a tervek között szerepel az engedélyek időtartamának rövidítése és az egy személy birtokában tartható lőfegyverek számának, illetve a legálisan tartható fegyvertípusok korlátozása.

A rendőrség tájékoztatása szerint

az egyik elkövető, egy 50 éves férfi 2015 óta legálisan tartott fegyvert, és összesen hat lőfegyver volt a birtokában.

A lövöldözés körülbelül tíz percig tartott. A támadás idején mintegy ezren vettek részt a tengerpart melletti parkban tartott hanukai rendezvényen. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti. Egy tízéves kislány, egy rabbi és egy holokauszt-túlélő is a halottak között van.

A lövöldözés során egy járókelő lefegyverezte az egyik támadót, amivel több életet menthetett meg. A hatóságok és politikusok hősként méltatták a férfit, aki maga is megsebesült, és a nevét a belügyminiszter hozta nyilvánosságra.

A hős, a 42 éves Ahmed al Ahmed 2006-ban érkezett Szíriából, ma már ausztrál állampolgár, és gyümölcsüzlete van. Szülei az ABC-nek elmondták: Ahmed korábban a szíriai biztonsági erőknél dolgozott.

Mal Lanyon, Új-Dél-Wales állam rendőrkapitánya azt mondta: még nagyon keveset tudnak a támadókról, mindkettejük hátterét vizsgálják.

Az ABC televízió és más médiumok az idősebb elkövetőt, aki a helyszínen életét vesztette, Sajid Akram néven azonosította, míg 24 éves fia sajtóhírek szerint Naveed Akram.

Tony Burke belügyminiszter azt mondta: az apa 1998-ban diákvízummal érkezett Ausztráliába, a fia pedig már az országban született ausztrál állampolgár.

Az ausztrál kormányfő kijelentette, hogy antiszemita terrortámadás történt. Egységre szólított fel, és hangoztatta, hogy Ausztrália a zsidó közösség mellett áll, és megtesz mindent annak érdekében, hogy felszámolja az antiszemitizmust.

„Rendkívül traumatizáló 24 óra van mögöttünk. A feladatunk most az, hogy egyértelművé tegyük: ebben a nehéz időben egész Ausztrália a zsidó közösség mellett áll” – mondta Albanese az ABC televíziónak.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő vasárnap a támadás után közölte: az ausztrál kormány „nem tett semmit” az antiszemitizmus megfékezése érdekében.

Az ausztráliai zsidó közösségek vezetői is riadalmukat fejezték ki. Levi Wolff, a sydneyi Központi Zsinagóga rabbija azt mondta, „megdöbbentő szintet” ért el az antiszemitizmus az országban.

Jillian Segal, az antiszemitizmus elleni küzdelem különleges kormánymegbízottja úgy reagált: a vasárnapi terrortámadás előtt már voltak figyelmeztető jelek.

