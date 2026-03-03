ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Rendkívüli – Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését.

„Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj” – írja közösségi oldalán orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli – Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését

orbán viktor

energiabiztonság

energiabiztonsági tanács

Hortay Olivér az Arénában: az iráni háború erősen megnehezítheti az EU leválását az orosz olajról
Az Európai Unió az orosz gázról leválva és az Egyesült Államoktól függetlenedve Katarból akart földgázt vásárolni, ám ezt az iráni háború erősen megnehezíti – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Arra is figyelmeztetett: Iránból lőtávolon belül vannak a legnagyobb olajkitermelő kapacitások.
 

Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól

A mai napon felszólítottam Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását – írja közösségi Oldalán Orbán Viktor.
 

Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak - Trump elnök ma nyíltan visszautasította a tárgyalás lehetőségét. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

Brutális gazdasági sokk jöhet a közel-keleti háború miatt: ez még Magyarországnak is fájni fog?

Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US warns of Iranian attack on Saudi oil city as Trump tells Tehran it's 'too late' to talk

The US consulate in Dhahran - where Saudi oil giant Aramco is based - urges people to shelter. Elsewhere, the UK deploys "a significant level of defensive capability" to Cyprus.

2026. március 3. 15:05
Jobban van Molnár Gyula, ha sérülten is, de harcba száll a DK jelöltje
2026. március 3. 13:10
Orbán Balázs: mondjuk nemet Zelenszkijnek!
