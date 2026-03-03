„Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj” – írja közösségi oldalán orbán Viktor.
Rendkívüli – Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését
A miniszterelnök összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését.
Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól
Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak - Trump elnök ma nyíltan visszautasította a tárgyalás lehetőségét. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.
Brutális gazdasági sokk jöhet a közel-keleti háború miatt: ez még Magyarországnak is fájni fog?
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
US warns of Iranian attack on Saudi oil city as Trump tells Tehran it's 'too late' to talk
The US consulate in Dhahran - where Saudi oil giant Aramco is based - urges people to shelter. Elsewhere, the UK deploys "a significant level of defensive capability" to Cyprus.