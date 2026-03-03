ARÉNA - PODCASTOK
A modern technológiának köszönhetően sikerült igazolni, hogy a Zakariás látomása is a neves holland festő, Rembrandt van Rijn műve.
Nyitókép: fotó: Rijksmuseum

Mutatjuk, hol látható az eddig ismeretlen Rembrandt-festmény – fotók

Infostart / MTI

A magángyűjteményben lévő képet sokáig kizárták a Rembrandt-életműből, ezért feledésbe merült. Most viszont, a modern technológiának köszönhetően, igazolni tudták, hogy valóban a holland barokk egyik legkiválóbb művésze alkotta.

Új Rembrandt-festményt fedeztek fel az amsterdami Rijksmuseum kutatói, a világhírű holland mester képének a címe Zakariás látomása a templomban – közölte hétfőn a múzeum.

A fejlett technikának köszönhetően, amelyet már az Éjjeli őrjárat restaurálásakor is alkalmaztak, a kutatóknak sikerült hitelesíteniük az 1633-ban festett, magángyűjteményben lévő képet.

„Az anyagok elemzése, a stilisztikai és tematikai azonosságok, a Rembrandt által végrehajtott módosítások és a kép általános minősége mind megerősítik azt a következtetést, amely szerint a festmény Rembrandt van Rijn hiteles alkotása” – olvasható a múzeum közleményében.

1960-ig a képet kizárták a Rembrandt-életműből, és több évtizedes feledés után a jelenlegi tulajdonos kérte a múzeumot, hogy vizsgálják meg ismét az alkotást.

Két évig tartó alapos vizsgálat után a kutatók megállapították, hogy a Zakariás látomása a templomban című képhez használt festékek szerepelnek a mester korabeli más alkotásain is.

Kutatók vizsgálják Rembrandt frissen azonosított, elfeledett festményét. Forrás: Rijksmuseum
Kutatók vizsgálják Rembrandt frissen azonosított, elfeledett festményét. Forrás: Rijksmuseum

„A festési technika és a festékrétegek egymásra helyezése szintén összehasonlítható Rembrandt más korai műveivel” – közölte a múzeum.

A kép a Bibliából ismert Zakariás prófétát ábrázolja viszonylagos félárnyékban, körvonalait és a ruhájának arany díszítéseit a kép jobb felső sarkából sugárzó fény világítja meg, Gábriel arkangyal érkezésekor.

A kutatók szerint a kép teljes egyezést mutat Rembrandt huszonhét éves korában készített festményeivel.

A Rembrandt-műként azonosított képet március 4-től állítják ki a múzeumban, és hosszú távra kikölcsönzik a Rijksmuseumnak.

