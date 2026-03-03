Repülőgép zuhant a folyóba – fotók

A pilóta és az utasa csodával határos módon túlélték a balesetet, miután a dermesztő vízen átúszva jutottak a partra – írja az Origo a New York Post alapján.

A Cessna 172 típusú, két személyt szállító kisrepülő a New York-i Stewart Nemzetközi Repülőtér közelében zuhant a Hudson-folyóba, miután a gép motorja leállt. A Newburgh–Beacon híd déli oldalán történt baleset után a helyszínre érkező mentők először nem találták a gépet, végül azonban a jégtáblák közé merülve fedezték fel.

A pilóta és az utasa túlélték a becsapódást, majd a hideg vízen átúszva a partra jutottak.

Mindkettőjüket kórházba szállították, de az előzetes információk szerint teljes felépülésük várható. A magántulajdonban lévő gép a Long Island-i MacArthur Repülőtérről szállt fel, és mintegy egy órával később zuhant a Hudson-folyóba.