Kisgép zuhant a Hudson folyóba 2026. március 3-án
Nyitókép: Facebook/Middle Hope Fire Department

Repülőgép zuhant a folyóba – fotók

Infostart

Szó szerint megúszta a pilóta és utasa, miután hétfő este egy Long Islandről felszállt kisrepülőgép a Hudson-folyó jeges vizébe zuhant, miközben kényszerleszállást próbált végrehajtani.

A pilóta és az utasa csodával határos módon túlélték a balesetet, miután a dermesztő vízen átúszva jutottak a partra – írja az Origo a New York Post alapján.

A Cessna 172 típusú, két személyt szállító kisrepülő a New York-i Stewart Nemzetközi Repülőtér közelében zuhant a Hudson-folyóba, miután a gép motorja leállt. A Newburgh–Beacon híd déli oldalán történt baleset után a helyszínre érkező mentők először nem találták a gépet, végül azonban a jégtáblák közé merülve fedezték fel.

A pilóta és az utasa túlélték a becsapódást, majd a hideg vízen átúszva a partra jutottak.
Mindkettőjüket kórházba szállították, de az előzetes információk szerint teljes felépülésük várható. A magántulajdonban lévő gép a Long Island-i MacArthur Repülőtérről szállt fel, és mintegy egy órával később zuhant a Hudson-folyóba.

Az iráni háború következményekkel járhat Moszkva és Peking számára is
Mit jelent Teherán két támogatója, Oroszország és Kína számára az iráni vezetés likvidálása? Nyugati kommentátorok szerint az amerikai-izraeli akció világossá tette korlátaikat. Az orosz médiában viszont megjelent: azután, hogy gyakorlattá vált más országok vezetőinek megölése, Kijevben is riadalom lehet.
 

Egyre durvább a háború, masszív esés a tőzsdéken

A tegnapi csúnya mínuszok után ma begyorsult az esés a tőzsdéken, miközben a befektetők továbbra is az iráni háború fejleményeit figyelik. Az ázsiai tőzsdék tovább estek miután Irán közölte, hogy lezárta a Hormuzi-szorost, a világ egy legforgalmasabb tengeri olajszállítási útvonalát, amelyen normális esetben napi 14 millió hordó kel át. Az események hatására az olajárak tovább emelkedtek, a gázár elszállt, a tőzsdék pedig jelentősen esnek, Európában 2-3 százalékos mínuszokat lehet látni az indexek szintjén. A magyar piac is nagyot esett, itthon az OTP vezeti a lejtmenetet.

Tényleg van esély a korkedvezményes nyugdíj visszaállítására? Meglepő érvek sorakoztak fel

A korkedvezményes nyugdíj visszaállításának igénye újra napirendre került.

Israel launches new attacks on Tehran and Beirut, as US embassy in Riyadh hit by two drones

Israel says it is hitting "military targets" in the capitals of Iran and Lebanon. Its defence minister also says ground troops will "advance and seize additional strategic areas in Lebanon".

