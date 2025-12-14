ARÉNA - PODCASTOK
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 14: A police officer walks along cordon tapeline at the scene of a mass shooting at Bondi Beach on December 14, 2025 in Sydney, Australia. Two gunmen dressed in black fired several shots at Sydneys world-famous Bondi Beach, causing at least 10 injuries and three deaths, and setting off mass panic on a Sunday evening. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)
Nyitókép: Darrian Traynor, Getty Images

Döbbenetes videó a hősről, aki kicsavarta a fegyvert a terrorista kezéből Sydney híres tengerpartján

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy szemtanú felvette videóra, ahogy egy civil leteperi az egyik gyilkost, és elveszi a puskáját. Eddig 11 ártatlan áldozata van a terrortámadásnak, amely Sydney híres tengerpartján, a Bondi Beachen történt. az egyik merénylőt is lelőtték. A támadók kifejezetten a zsidó közösséget célozták, egy Hanuka-gyertyagyújtás résztvevőire támadtak.

Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap. A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. Mal Lanyson új-dél-walesi rendőrfőnök szerint legalább 29-en megsebesültek – köztük egy gyermek és két rendőr –, tizenhat embert kórházba szállítottak.

Az a férfi, aki kicsavarta a fegyvert az egyik terrorista kezéből, és ezzel menekülésre kényszerítette, „kétségtelenül egy igazi hős, és sok-sok ember köszönheti most az életét az ő bátorságának” – mondta Chris Minns, Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, aki háláját fejezte ki az illetőnek.

Az esetről több videó is nyilvánosságra került. Szemtanúk felvették a két maszkos fegyverest, ahogy lövöldöznek az ausztráliai Sydney strandján, és arról is videó készült, ahogy az egyik támadót egy civil férfi elkapja és elveszi a puskáját.

A hatóságok közölték: egy közeli autóban robbanóeszközt is találtak, amely elektronikusan „össze volt kötve” az egyik terroristával. A szerkezetet később hatástalanították.

A terrorista támadók a helyi zsidó közösséget, egy Hanuka-gyertyagyújtás résztvevőit célozták, a támadást a hatóságok terrorista akciónak nevezték.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak több mint ezer résztvevővel. A helyi zsidó közösség számos tagja gyűlt össze a tengerparton a fények ünnepe alkalmából. A lövöldözés helyi idő szerint 18 óra 40 perc tájban kezdődött, amikor legkevesebb két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.

Anthony Albanese ausztrál szövetségi kormányfő sajtótájékoztatón a merényletet az „ördögi antiszemitizmus és terrorizmus tettének” nevezte.

Ausztráliában számos merényletet követtek el zsinagógák, épületek és gépkocsik ellen, amióta megkezdődött a gázai övezeti háború a Hamász iszlamista palesztin szervezet 2023. október 7-i, Izrael elleni véres támadására válaszul.

terror

ausztrália

lövöldözés

sydney

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

