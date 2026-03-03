ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
335.89
bux:
120688.04
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Major Veronika sportlövő, miután átvette új bronzérmét a tavalyi párizsi olimpián nyert érme kicserélése alkalmából rendezett ünnepségen a MOB székházában 2025. július 9-én. Major Veronikának, Muhari Eszter párbajtőrözőnek és Fojt Sára kajakosnak a helyszínen kapott medáljainak állaga ugyanis megromlott, ezért azok cserére szorultak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Major Veronika már a negyedik aranyérmét is begyűjtötte az Európa-bajnokságon

Infostart

Megszületett a magyar küldöttség negyedik aranyérme a 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságon, az örményországi Jerevánban, miután a női légpisztoly szóló számban Major Veronika az első helyért zajló mérkőzésen 15-12-re legyőzte az örmény Elmira Karapetjant.

Major Veronika fantasztikusan kezdett, sorra szerezte a találatokat, és a nyolcadik lövés után 8-5-re elhúzott. A következő három lövés során aztán két hiba is becsúszott, és az örmény 10-9-re felzárkózott. Győrik Csaba tanítványa azonban bírta idegekkel, ezt követően növelte előnyét, 11-9 után pedig nem is engedte ki a kezéből a győzelmet. A vége 15-12 lett.

Major Veronika ezzel negyedik aranyérmét nyerte Jerevánban, hiszen az első helyen végzett légpisztolyban, a hagyományos csapatversenyben Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal együtt, Nagy Ákos Károllyal vegyes csapatban és a légpisztoly szólóban.

Az Eb szerdán zárul a férfi és női légpuska szóló, valamint a női és férfi légpisztoly trió versenyszámokkal.

Kezdőlap    Sport    Major Veronika már a negyedik aranyérmét is begyűjtötte az Európa-bajnokságon

európa-bajnokság

jereván

sportlövészet

major veronika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése

Szakértő: síita dzsihádot indíthat el a világban Ali Hamenei megölése
Az iráni ajatollah megölése terrorhullámot, síita bosszúhadjáratot indíthat el a nyugati világban – mondta az InfoRádióban nyilatkozó szakértő. Sárközy Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója nem számít demokratikus fordulatra az Egyesült Államok és Izrael által megtámadott közel-keleti országban. De mi vagy ki az az ajatollah?
 

Vlagyimir Putyinhoz bejáratos nukreális főtárgyaló lehet Irán új vezetője

Kemény tervet vázolt Donald Trump

Magyarics Tamás: négy célja van Donald Trumpnak az iráni háborúval

Hortay Olivér az Arénában: az iráni háború erősen megnehezítheti az EU leválását az orosz olajról

Száz izraeli repülőgép bombázta Teherán kormányzati központját

Irán az Öböl-menti országok infrastruktúráját támadta

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei percről percre

Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól

Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól

A mai napon felszólítottam Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását – írja közösségi Oldalán Orbán Viktor.
 

Hortay Olivér az Arénában: Zágráb összejátszik Kijevvel és Brüsszellel

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump hallani sem akar tárgyalásról, harcba szállhatnak a megtámadott olajállamok, Irán mindennél durvább támadásra készül – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Trump hallani sem akar tárgyalásról, harcba szállhatnak a megtámadott olajállamok, Irán mindennél durvább támadásra készül – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak - Trump elnök ma nyíltan visszautasította a tárgyalás lehetőségét. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Délután izraeli lapok arról írtak: Katar és Szaúd-Arábia hamarosan belépnek a háborúba, Izrael és az USA oldalán - Katar ezt később cáfolta. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Éles fordulat a lakáspiacon: megcsappant a befektetői hullám, zuhanhatnak az árak?

Éles fordulat a lakáspiacon: megcsappant a befektetői hullám, zuhanhatnak az árak?

A tavaly ősz elején még egyszerre jelentek meg nagy számban a hitelből vásárló fiatal párok és a kiadásra berendezkedő befektetők a lakáspiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US warns of Iranian attack on Saudi oil city as Trump tells Tehran it's 'too late' to talk

US warns of Iranian attack on Saudi oil city as Trump tells Tehran it's 'too late' to talk

The UK says it will send the HMS Dragon and helicopters with counter-drone capabilities to Cyprus, where the RAF Akrotiri base has been attacked by Iranian drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 16:59
Cristiano Ronaldo magángépe az éj leple alatt elhagyta a Közel-Keletet
2026. március 3. 16:06
Gera Dániel kiszabadult Iránból, de még néma
×
×