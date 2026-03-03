Major Veronika már a negyedik aranyérmét is begyűjtötte az Európa-bajnokságon

Major Veronika fantasztikusan kezdett, sorra szerezte a találatokat, és a nyolcadik lövés után 8-5-re elhúzott. A következő három lövés során aztán két hiba is becsúszott, és az örmény 10-9-re felzárkózott. Győrik Csaba tanítványa azonban bírta idegekkel, ezt követően növelte előnyét, 11-9 után pedig nem is engedte ki a kezéből a győzelmet. A vége 15-12 lett.

Major Veronika ezzel negyedik aranyérmét nyerte Jerevánban, hiszen az első helyen végzett légpisztolyban, a hagyományos csapatversenyben Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal együtt, Nagy Ákos Károllyal vegyes csapatban és a légpisztoly szólóban.

Az Eb szerdán zárul a férfi és női légpuska szóló, valamint a női és férfi légpisztoly trió versenyszámokkal.