ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.01
usd:
327.79
bux:
109855.01
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyászolók leróják kegyeletüket Sydneyben, a város Bondi Beach nevû tengerparti strandján elkövetett terrortámadás helyszínén 2025. december 15-én, egy nappal a tragédia után. Az antiszemita indíttatású fegyveres támadást apa és fia követte el, az egyik támadóval, az 50 éves Sajid Akrammal együtt tizenhatan vesztették életüket.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Bondi Beach-i mészárlás: furcsákat mondott a lövöldöző édesanyja, aki szerint a fia képtelen lenne ilyen tettre

Infostart

A 16 halálos áldozatot követelő, Bondi Beachen történt lövöldözés egyik elkövetőjének édesanyja tagadja, hogy fia részt vett volna a mészárlásban: a 24 éves Naveed Akramot „jó fiúnak” nevezte. A fiú és apja nyitottak tüzet egy hanukai ünnepségen.

A Bondi Beachen történt, 16 halálos áldozatot követelő lövöldözés után az egyik fegyveres édesanyja továbbra is képtelen elhinni, hogy fia részt vett volna a mészárlásban. A nő ragaszkodik ahhoz, hogy a 24 éves Naveed Akram „jó fiú” – írja a GBNews nyomán az Index.

A rendőrség közlése szerint Akram és 50 éves édesapja nyitott tüzet egy hanukai ünnepségen. A fiatalabb támadó jelenleg kritikus állapotban van kórházban, míg apját a helyszínen lelőtték a rendőrök. Miközben a hatóságok ellepték az elkövetők ingatlanát, Akram édesanyja, Verena döbbenten fogadta a történteket, és határozottan állította: fia képtelen lett volna ilyen kegyetlen tett elkövetésére. A Sydney Morning Heraldnak úgy nyilatkozott, fia visszahúzódó életet élt.

„Nincs fegyvere. Szinte ki sem mozdul otthonról. Nem jár el barátokkal, nem iszik, nem dohányzik, nem jár rossz helyekre. Dolgozni megy, hazajön, edzeni jár, ennyi az egész.

Bárki ilyen fiút kívánna magának, mint az enyém. Ő egy jó fiú”

– mondta. A családtagok beszámolója szerint az apa és fia a támadás előtt azt mondták rokonaiknak, hogy hétvégi horgásztúrára indulnak Jersey Baybe, amely mintegy 200 kilométerre található Sydney-től. Verena azt is elárulta, hogy vasárnap reggel, néhány órával a támadás előtt még beszélt fiával. „Felhívott, és azt mondta: Anya, most voltam úszni, búvárkodni” – idézte fel.

Az édesanya otthon maradó szülőként neveli három gyermekét, és idős édesanyját is ő gondozza. A család egy olyan városrészben él, amely jelentős bevándorlóközösségéről ismert.

Közösségi médiás bejegyzések szerint Akram vallási tanulmányokat folytatott az Al-Murad Iszlám Intézetben, ahol 2022-ben fejezte be képzését. Ez felvetette a lehetséges radikalizálódás kérdését is a nyomozásban.

Hatalmas adományt kapott a hős

Hősként ünneplik Sydney-ben azt a muszlim eladót, aki lefegyverezte a Bond Beach-i lövöldözés egyik támadóját. A 43 éves Ahmed al Ahmed félelmet nem ismerve rohant oda hátulról az egyik elkövetőhöz, majd kirántotta kezéből a fegyvert, és visszafordította rá. A férfit kétszer is meglőtték, jelenleg kórházban van.

Miközben Ahmed orvosi ellátásban részesül, a közösség példátlan összefogással állt a bátor férfi mellé: mindössze néhány óra alatt félmillió dollárt gyűjtöttek össze számára. A YahooNews szerint a Car Hub Australia által indított GoFundMe-gyűjtés percenként több ezer dollárral gyarapszik, az összeg pedig hétfő délutánra megközelítette az 500 ezer dollárt (több mint 160 millió forint). Az adományozók között szerepel Bill Ackman amerikai milliárdos hedge fund menedzser is, aki rendkívüli, 99 999 dolláros (mintegy 32 millió forint) felajánlást tett.

Kezdőlap    Külföld    Bondi Beach-i mészárlás: furcsákat mondott a lövöldöző édesanyja, aki szerint a fia képtelen lenne ilyen tettre

terrortámadás

lövöldözés

antiszemitizmus

hanuka

sydney

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bár az áprilisi és az augusztusi tárgyalások nem hoztak valódi áttörést, most ígéretesnek tűnnek a fejlemények. Ukrajna biztonsági garanciák mellett hajlandó lemondani a NATO-tagságról. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, mielőtt vasárnap Berlinben tárgyalóasztalhoz ült az Egyesült Államok kormányzati delegációjával.
 

Újabb szankciók az oroszokra, az EU célba veszi az orosz árnyékflottát

Moszkva: a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár most már több halat esznek a magyarok, a fogyasztás még mindig rendkívül alacsony, és az egész éves fogyasztás harmada az advent időszakra korlátozódik. Pedig EU-s szinten két halfajta tenyésztésében és feldolgozásában is élen járunk.
 

Nem a buborékokkal volt baj: rosé pezsgőket vizsgált a Nébih

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, felpattant ez a magyar részvény!

Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, felpattant ez a magyar részvény!

Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jött. Idehaza is jó a hangulat, különösen a Richter teljesít jól a reggeli bejelentést követően. Ami a gazdasági eseményeket illeti, a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először

Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először

John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi hero 'did not hesitate', family tells BBC, as Australian PM says gunmen motivated by extremism

Bondi hero 'did not hesitate', family tells BBC, as Australian PM says gunmen motivated by extremism

Ahmed al Ahmed, who was shot after wrestling a gun from an attacker, was pictured in hospital with the New South Wales premier. At least 15 people were killed in Sunday's attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 14:56
Több tucat embert vitt el a villámárvíz, egy óvárost is ellepett az ár Marokkóban
2025. december 15. 14:44
Újabb szankciók az oroszokra, az EU célba veszi az orosz árnyékflottát
×
×
×
×