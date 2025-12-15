Bondi Beach-i mészárlás: furcsákat mondott a lövöldöző édesanyja, aki szerint a fia képtelen lenne ilyen tettre

A Bondi Beachen történt, 16 halálos áldozatot követelő lövöldözés után az egyik fegyveres édesanyja továbbra is képtelen elhinni, hogy fia részt vett volna a mészárlásban. A nő ragaszkodik ahhoz, hogy a 24 éves Naveed Akram „jó fiú” – írja a GBNews nyomán az Index.

A rendőrség közlése szerint Akram és 50 éves édesapja nyitott tüzet egy hanukai ünnepségen. A fiatalabb támadó jelenleg kritikus állapotban van kórházban, míg apját a helyszínen lelőtték a rendőrök. Miközben a hatóságok ellepték az elkövetők ingatlanát, Akram édesanyja, Verena döbbenten fogadta a történteket, és határozottan állította: fia képtelen lett volna ilyen kegyetlen tett elkövetésére. A Sydney Morning Heraldnak úgy nyilatkozott, fia visszahúzódó életet élt.

„Nincs fegyvere. Szinte ki sem mozdul otthonról. Nem jár el barátokkal, nem iszik, nem dohányzik, nem jár rossz helyekre. Dolgozni megy, hazajön, edzeni jár, ennyi az egész.

Bárki ilyen fiút kívánna magának, mint az enyém. Ő egy jó fiú”

– mondta. A családtagok beszámolója szerint az apa és fia a támadás előtt azt mondták rokonaiknak, hogy hétvégi horgásztúrára indulnak Jersey Baybe, amely mintegy 200 kilométerre található Sydney-től. Verena azt is elárulta, hogy vasárnap reggel, néhány órával a támadás előtt még beszélt fiával. „Felhívott, és azt mondta: Anya, most voltam úszni, búvárkodni” – idézte fel.

Az édesanya otthon maradó szülőként neveli három gyermekét, és idős édesanyját is ő gondozza. A család egy olyan városrészben él, amely jelentős bevándorlóközösségéről ismert.

Közösségi médiás bejegyzések szerint Akram vallási tanulmányokat folytatott az Al-Murad Iszlám Intézetben, ahol 2022-ben fejezte be képzését. Ez felvetette a lehetséges radikalizálódás kérdését is a nyomozásban.

Hatalmas adományt kapott a hős

Hősként ünneplik Sydney-ben azt a muszlim eladót, aki lefegyverezte a Bond Beach-i lövöldözés egyik támadóját. A 43 éves Ahmed al Ahmed félelmet nem ismerve rohant oda hátulról az egyik elkövetőhöz, majd kirántotta kezéből a fegyvert, és visszafordította rá. A férfit kétszer is meglőtték, jelenleg kórházban van.

Miközben Ahmed orvosi ellátásban részesül, a közösség példátlan összefogással állt a bátor férfi mellé: mindössze néhány óra alatt félmillió dollárt gyűjtöttek össze számára. A YahooNews szerint a Car Hub Australia által indított GoFundMe-gyűjtés percenként több ezer dollárral gyarapszik, az összeg pedig hétfő délutánra megközelítette az 500 ezer dollárt (több mint 160 millió forint). Az adományozók között szerepel Bill Ackman amerikai milliárdos hedge fund menedzser is, aki rendkívüli, 99 999 dolláros (mintegy 32 millió forint) felajánlást tett.