ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.61
usd:
332.32
bux:
121212.53
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A világot összekötő internetes hálózat illusztrációja.
Nyitókép: Pexels

Megrogyott a Claude AI, miután látványosan szakított az amerikai kormánnyal az Anthropic

Infostart

A cég AI-modellje, a Claude gyengélkedett hétfőn. A cég és a Pentagon között megszűnt egyezség rövid időre hagyott csak űrt maga után, egy rivális azonnal „be is ugrott” a kilépő Anthropic helyére.

Az Anthropic Claude nevű mesterségesintelligencia-alkalmazása technikai problémákkal küzdött hétfőn. Úgy néz ki, a múlt hét végén a vállalat és az amerikai kormány között kibontakozó konfliktus látványosan megnövelte a felhasználói érdeklődést a vállalat AI-modelljei iránt – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio.

A vállalat tavaly júliusban 200 millió dolláros szerződést kötött a Pentagonnal, azt azonban kikötötte, hogy modelljeit nem használhatják teljesen autonóm fegyverekhez vagy amerikaiak tömeges belföldi megfigyeléséhez. A Pentagon ezt visszautasította, és ragaszkodott ahhoz, hogy a hadsereget ne korlátozzák a technológia bármely, jogszerűnek ítélt felhasználásában.

Donald Trump február 27-én elrendelte minden kormányzati szerv számára, hogy haladéktalanul szüntesse meg az Anthropic technológiájának használatát. Nem sokkal ezt követően Pete Hegseth védelmi miniszter az X-en közölte: a Pentagon „nemzetbiztonsági ellátásilánc-kockázatnak” minősíti a vállalatot.

A cég és az amerikai kormány szakítását egy rivális gyorsan ki is használta: az OpenAI még aznap egy új megállapodást kötött a védelmi minisztériummal.

Mindezek után hétfőn a Claude állapotjelző oldala a múlt hónapban kiadott Opus 4.6 modellnél „csökkent teljesítményt” jelzett, a rendszerben pedig „megnövekedett hibaarány” volt tapasztalható. A vállalat délelőtt közölte, hogy azonosították a problémát és dolgoznak a javításán, kicsit később pedig el is hárították a claude.ai, a fejlesztői konzol és a Claude Code szolgáltatások zavarát.

Kezdőlap    Tech    Megrogyott a Claude AI, miután látványosan szakított az amerikai kormánnyal az Anthropic

kormány

egyesült államok

konfliktus

mesterséges intelligencia

összeomlás

ai

anthropic

claude

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az iráni háború következményekkel járhat Moszkva és Peking számára is

Az iráni háború következményekkel járhat Moszkva és Peking számára is
Mit jelent Teherán két támogatója, Oroszország és Kína számára az iráni vezetés likvidálása? Nyugati kommentátorok szerint az amerikai-izraeli akció világossá tette korlátaikat. Az orosz médiában viszont megjelent: azután, hogy gyakorlattá vált más országok vezetőinek megölése, Kijevben is riadalom lehet.
 

Az egekben a gáz ára az iráni háború miatt

Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát

Törökország is tart az iráni háború jelentette migrációs helyzettől

Lépett a külügy, indulnak a repülők a magyarokért

Kint rekedtek – Óriási feladataik vannak az iráni háború miatt az utazási irodáknak

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei percről percre

Megszólalt Hernádi Zsolt a várható benzinárakról és a Barátság vezetékről

Marco Rubio elmondta, meddig folytatják a háborút Irán ellen

A Hormuzi-szoros zárva, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni

Iráni konfliktus: ezt lépi a NATO

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre durvább a háború, masszív esés a tőzsdéken

Egyre durvább a háború, masszív esés a tőzsdéken

A tegnapi csúnya mínuszok után ma begyorsult az esés a tőzsdéken, miközben a befektetők továbbra is az iráni háború fejleményeit figyelik. Az ázsiai tőzsdék tovább estek miután Irán közölte, hogy lezárta a Hormuzi-szorost, a világ egy legforgalmasabb tengeri olajszállítási útvonalát, amelyen normális esetben napi 14 millió hordó kel át. Az események hatására az olajárak tovább emelkedtek, a gázár elszállt, a tőzsdék pedig jelentősen esnek, Európában 2-3 százalékos mínuszokat lehet látni az indexek szintjén. A magyar piac is nagyot esett, itthon az OTP vezeti a lejtmenetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg van esély a korkedvezményes nyugdíj visszaállítására? Meglepő érvek sorakoztak fel

Tényleg van esély a korkedvezményes nyugdíj visszaállítására? Meglepő érvek sorakoztak fel

A korkedvezményes nyugdíj visszaállításának igénye újra napirendre került.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches new attacks on Tehran and Beirut, as US embassy in Riyadh hit by two drones

Israel launches new attacks on Tehran and Beirut, as US embassy in Riyadh hit by two drones

Israel says it is hitting "military targets" in the capitals of Iran and Lebanon. Its defence minister also says ground troops will "advance and seize additional strategic areas in Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 10:58
Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!
2026. március 3. 09:38
Bejelentette a Tisza Párt, kik állnak az országos listája élén
×
×