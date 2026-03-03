ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök (b) Friedrich Merz német kancellárt fogadja a washingtoni Fehér Házban 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Váratlan vizit: diplomáciai „hármasugrásra” készül Friedrich Merz a Fehér Házban

Infostart

Noha tavaly májusi hivatalba lépése óta immár harmadszor látogat az Egyesült Államokba a német kancellár, felhőtlennek nem mondható az amerikai elnökkel való viszonya. Friedrich Merz és Donald Trump eddig „csak” Ukrajnával és az elnök által indított, Németországot is erősen sújtó vámháborúval kapcsolatban csapott össze. Német részről ugyanakkor az Irán elleni amerikai-izraeli háború sem talál egyértelmű támogatásra. Ukrajna ügyében kifejezett szándékai lehetnek Merznek Washingtonban.

Ilyen előzmények után meglepetésként szolgált a kancellár váratlanul bejelentett látogatása. Friedrich Merz a program szerint szerdán kezdi meg tárgyalásait vendéglátójával, és a fő napirendi pontot a közel-keleti fejlemények jelentik.

Elemzők szerint Irán „megleckéztetésével” alapjában a német kormány is egyetértett, azt ugyanakkor leszögezte, hogy Nagy-Britanniától eltérően abban semmilyen formában nem kíván részt venni. A dilemmát német részről az jelenti, hogy a háború megindítása mennyire egyeztethető össze a nemzetközi joggal.

Mind a kancellár, mind ugyancsak konzervatív külügyminisztere, Johann Wadephul szerint kevéssé, noha ezt „explicit verbis” egyelőre egyikük sem mondta ki. Azt ugyanakkor mindketten jelezték, hogy ez a „későbbiekben” mindenképp tisztázásra szorul.

Értesülések szerint Merzet ez olyan mértékben aggasztotta, hogy a hét végén több találkozót tartott kormánya tagjaival, és sorra hívta nemzetközi partnereit, köztük Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Idézték azt a kijelentését, amely szerint a háborús konfliktusok határvonalai egyre erőteljesebben elmosódnak, ráadásul a meglévő szabályokat – beleértve a nemzetközi jog szabályait is – egyre inkább figyelmen kívül hagyják.

Elemzők szerint igencsak kérdéses, hogy ez a transzatlanti kapcsolatokban kialakult feszültség árnyékában meghallgatásra talál-e Trumpnál.

A feszültségre rányomja bélyegét az ukrajnai orosz háború megítélése, illetve ennek kapcsán a kiút keresése. Az Egyesült Államok mindeddig Ukrajna legfőbb támogatójának számított, az elmúlt hónapokban azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ezt a szerepet Németország vette át.

A várakozások szerint Merz törekedhet arra, hogy vendéglátóját Ukrajna erőteljesebb támogatására bírja.

Az említett diplomáciai „hármasugrás” harmadik eleme a vámháború, amely régóta feszültséget okozott az Egyesesült Államok és az egyik fő „áldozatnak” tartott Németország kapcsolataiban is.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság a közelmúltban a vámtarifák nagy részét alkotmányellenesnek nyilvánította, és azokat hatályon kívül helyezte. Trump nem hagyta magát, új vámtarifákat jelentett be, ami nem javította az Egyesült Államok és Európa viszonyát.

A legnehezebbnek a német médiumok szerint mégiscsak az említett első „ugrás” ígérkezik.

Merz minden bizonnyal támogatni fogja az iráni rezsim megbuktatását célzó erőfeszítéseket. A hét végén Emmanel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel közöst nyilatkozatában ígéretet tett saját és régióbeli szövetségeseik védelmére. A berlini kormányszóvivő ugyanakkor „finomított”, hangoztatva, hogy német részről ezek az intézkedések csak a Bundeswehr ott állomásozó egységeinek védelmét jelentik.

Az iráni ajatollah megölése terrorhullámot, síita bosszúhadjáratot indíthat el a nyugati világban – mondta az InfoRádióban nyilatkozó szakértő. Sárközy Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója nem számít demokratikus fordulatra az Egyesült Államok és Izrael által megtámadott közel-keleti országban. De mi vagy ki az az ajatollah?
 

Az IBUSZ a Facebook-oldalán jelentette be, hogy az ománi helyzetre hivatkozva felfüggesztette az Ománba közlekedő charterjáratait, a Salalah térségében tartózkodó 189 utast pedig legkésőbb pénteken hazaszállítják Budapestre

A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest

"This is not Winston Churchill we're dealing with," the US president says, adding he's "not happy" with the UK's initial response to US-Israeli strikes.

