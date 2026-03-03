ARÉNA - PODCASTOK
Brüsszel, 2017. december 14. Robert Fico szlovák miniszterelnök az uniós országok állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóját megelőző, kibővített V4-es egyeztetésre érkezik Brüsszelben 2017. december 14-én. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Robert Fico Brüsszelben sürget egyeztetést a Barátság-vezetékről

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a Barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Robert Fico hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a Barátság vezeték ügye nem pusztán szlovák-ukrán vagy magyar-ukrán kérdés, hanem európai probléma. Szerinte az Európai Uniónak állást kell foglalnia abban, miként biztosítja a tagállamok energiaellátását.

„Európának el kell döntenie, kinek az oldalán áll. Ukrajnáén, és ezzel saját magának árt, mert a legegyszerűbben Ukrajnán keresztül érkezik ide kőolaj ezen a vezetéken, vagy pedig végre beismeri az Európai Unió, hogy Szlovákiának és Magyarországnak igaza van” – jelentette ki Robert Fico.

A miniszterelnök ideálisnak azt tartaná, ha Szlovákia, Magyarország és Ukrajna az Európai Bizottság keretében ülne tárgyalóasztalhoz a lehető legrövidebb időn belül.

„Ennek a találkozónak napokon belül létre kellene jönnie, nem várhatunk hetekig vagy hónapokig”

– tette hozzá. Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Kijev szerint az orosz bombázások során megrongálódott a vezeték Brodi környékén, a lvivi régióban, és emiatt szünetel a szállítás. Robert Fico, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök ugyanakkor azt állítja: Ukrajna politikai nyomásgyakorlásként nem indította újra a tranzitot, sőt szerintük ezzel a magyarországi választásokba is be akar avatkozni. Az ukrán fél ezt visszautasította, és azt közölte, dolgoznak a károk helyreállításán.

Időközben Volodomir Zelenszkij konkrét időpontokat is javasolt a Robert Ficóval való személyes találkozóra. Az ukrán elnöki iroda tájékoztatása szerint a szlovák kormányfő március 6-án vagy 9-én utazhatna Kijevbe, hogy „minden létező kérdést” megvitassanak. Robert Fico megerősítette: elfogadta a meghívást, és a külügyminisztériumot bízta meg az egyeztetéssel. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy

valamelyik uniós tagállamot tartaná megfelelőbb helyszínnek, ahol az ukrán elnök gyakran megfordul.

Közben Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter bejelentette: a kőolaj újraindításának legújabb ígért időpontja március 3-a, kedd. Hozzátette azonban, nem bízik benne, hogy valóban ekkor helyreáll a szállítás. Mint mondta, korábban is többször előfordult, hogy a megadott dátumot két-három nappal elhalasztották. A Transpetroltól egyelőre nem kaptak jelzést újabb csúszásról, de Deniosa Saková szerint kedden sem feltétlenül indul meg az olaj.

A tárcavezető arra is figyelmeztetett, hogy a közel-keleti helyzet nemcsak Szlovákiára, hanem egész Európára hatással lehet, ezért uniós szinten is napirendre kerül az energiabiztonság kérdése.

KAPCSOLÓDÓ HANG

