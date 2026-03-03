Újabb magyar arany a sportlövő-Eb-n – A „túrázó legény” segített triplázni Major Veronikának

Major Veronika a jereváni sportlövő-Eb-n sikert sikerre halmoz, a vegyes páros előtt is hallhatta már a magyar Himnuszt. Aztán jött az újabb kihívás.

„Én örülök annak, hogy most olyan a versenyszám, hogy négy csapat küzd egyszerre, és nincsen előre megírva, hogy melyik csapat melyik éremért küzdhet, mert így akár ha negyedikként jutunk be, akkor elsőként is távozhatunk. Úgyhogy nekem abszolút fekszik ez az újítás, és nagyon örülök annak, hogy sikerült ennyire jó formában versenyezni és ilyen jó helyezést elérni” – értékelt az InfoRádióban Major Veronika.

Abszolút azt érzi, hogy magabiztosan versenyeztek mind a ketten, Nagy Ákos Károllyal, akinek szerinte talán az eleje egy picit döcögősebben ment, de nagyon jól helytállt a döntőben, annak ellenére is, hogy ő még juniorkorú.

A siker súlyát növeli, hogy olimpiai ezüstérmeseket sikerült maguk mögé utasítani.

„Mind a kettőnkön múlott, hogy ez az érem a legfényesebb lett. Nagyon büszke vagyok Ákosra, és azt gondolom, hogy kínai világkupaverseny bronzérme után ismét tudtunk bizonyítani, biztos vagyok benne, hogy a szövetség a mi párosunkat mindig így fogja összeállítani” – adott hangot reménykedésének.

Nagy Ákos Károly is nyilatkozott az InfoRádiónak.

„Elmentünk reggel túrázni, felfedezni a várost, mert pont most volt időnk. És szerintem ez amúgy jót is tett a lövészetnek, hogy nem izgultam rá a versenyre. Persze így egy kicsit kifáradtam, mert nagyon mozgott a kezem, és csak a »sütésre« tudtam egyedül koncentrálni, azok hoztak tízeseket” – értékelt a fiatal versenyző.

Az alapversenyben sok 9,9-t lőtt, azokat nem is nagyon tudta a helyén kezelni, de a végét szerinte nagyon szépen lehozta az alapversenynek, 96-tal fejezte be, amivel meglepetésére bekerültek a döntőbe, méghozzá a második helyen. És mivel Major Veronika az alapversenyen és a döntőben is nagyot lőtt, odakerültek a végelszámoláshoz.

Nagy Ákos Károly a döntő előtt gondolkodott, hogy társának ez a harmadik aranya lenne, és nem szeretné elvenni tőle ezt a lehetőséget, így ez plusz motivációt jelentett számára, a fáradtsága ellenére is; büszkeséget érez és hálát.