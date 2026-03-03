ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hiszi, hogy Orbán Viktor vereséget szenved a magyar választásokon – mondta Volodimir Zelenszkij egy lapinterjúban, amelyben azt is közölte: „többször megmondta, hogy Európa ne vegyen orosz olajat”. Azt is mondta, hogy szerinte most lehetetlen újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarországot és Szlovákiát is ellátja kőolajjal. „A vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen fogalmazott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről a legtekintélyesebb olasz napilapnak, a Corriere della Serának adott interjújában, amelyet az Index szemlézett.

„Orbán akkor válik fontossá, ha befolyásos politikai erők adnak neki erőt, egyébként semmit sem ér.

Magyarország számít ugyan, de nincs katonai súlya

– mondta Zelenszkij a legnagyobb olasz napilapnak, majd hozzátette: nem is beszél Orbánnal, mert, mint fogalamzott, „a magyar miniszterelnök ezt nem akarja.” Szlovákia vezetőjével, Robert Ficóval azonban tartja a kapcsolatot, és rajta keresztül próbálja közvetíteni az ukrán álláspontot a régió felé.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy többször is megmondta Orbánnak: Európa nem vásárolhat energiát Oroszországtól,

mivel Putyin az ebből befolyó pénzt azonnal fegyverek vásárlására fordítja Ukrajna ellen. „Ez egy egyszerű összefüggés, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni” – fogalmazott az elnök, aki szerint az orosz energiától való függés közvetlenül finanszírozza az Ukrajna elleni háborút.

Közben Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik. Erről a magyar kormányfő azután beszélt, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij „arcátlan választ adott” korábbi levelére. Orbán Viktor hozzátette, hogy amíg az ukrán elnök „nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fog támogatni”.

Zelenszkij szerint Ukrajna és Magyarország viszonya akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.

„Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon, és akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal”

– fogalmazott az ukrán elnök, megjegyezve, hogy „a magyar nép nem oroszbarát, és ez előbb-utóbb a politikában is megmutatkozik.” Zelenszkij szerint Magyarország fontos ország, de jelenlegi vezetése alatt nem tud érdemben részt venni az európai biztonságpolitikai együttműködésben.

Orbán Viktor egyik fő követelése, hogy Ukrajna nyissa meg újra a Barátság kőolajvezetéket. Zelenszkij szerint ez jelenleg lehetetlen,

„mivel az oroszok több alkalommal is bombázták a vezetéket, sőt a javítást végző ukrán technikusokat is megtámadták.”

Miért nem vádolta Orbán az oroszokat a bombázásért? – tette fel a kérdést az ukrán elnök, aki szerint a felelősség egyértelműen Moszkváé. Ficónak is elmagyarázta az álláspontját: a vezeték helyreállításához először tűzszünetre van szükség, és ezt Putyinnak kell egyértelműen tudtára adni.

„A vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak”

– zárta a témát Zelenszkij.

A Barátság kőolajvezeték január 27-én állt le, miután orosz csapások érték, leállítva az olajtranzitot Szlovákia és Magyarország felé.

Zelenszkij az interjúban a béketárgyalásokról is határozott hangon nyilatkozott.

Egyértelművé tette: soha nem adja fel a Donbaszt és az ott élő 200 ezer ukránt.

„Miért tenném ezt? Mert Putyin ezt szabja feltételül a békéhez? És utána azonnal újabb követeléseket támaszt? Nem, ezt nem tűröm” – fogalmazott az elnök, aki szerint a Donbasz elvesztése megnyitná az utat az orosz erők előtt az ország belseje felé.

A tárgyalások jelenleg a területi kérdésen akadtak el. Az amerikaiak területcserét javasolnak, az oroszok Ukrajna teljes kivonulását követelik a Donbaszból. Zelenszkij elfogadta az amerikai javaslatot a tűzvonal befagyasztásáról, de Moszkva ezt visszautasította.

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani" a Barátság kőolajvezetéket

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Hiszi, hogy Orbán Viktor vereséget szenved a magyar választásokon – mondta Volodimir Zelenszkij. Az interjúban azt is közölte: „többször megmondta, hogy Európa ne vegyen orosz olajat”. „A Barátság vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – fogalmazott.
 

