Terror a strandon Sydney-ben: egy gyerek is meghalt, 16-ra nőtt az áldozatok száma

Az ausztrál hatóságok közölték: 16-ra nőtt a halálos áldozatok száma a vasárnapi terrortámadás után, egy gyermek is meghalt a BBC szerint. Az áldozatok között izraeli állampolgárok is vannak, és egy brit állampolgár rabbi is, Eli Schlangert a hozzátartozói azonosították. A budapesti vasárnapi hanuka-gyertyagyújtáson Köves Slomó közölte: egy 12 éves rokonát is golyó érte Ausztráliában.

A két fegyveres személyazonosságáról annyit közöltek, hogy apáról és fiáról van szó, egyikük 50 éves, és a helyszínen meghalt egy rendőr lövésétől, 24 éves társa pedig kritikus állapotban, rendőri őrizet mellett kórházban van. Az apának fegyvertartási engedélye volt hat fegyverre, és mind a hatot megtalálták a helyszínen. A motivációikról részletesebben nem közöltek többet, azon túl ,hogy a támadást a hatóságok terrorista akciónak minősítették, „amely Ausztrália zsidó közösségét célozta”.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak több mint ezer résztvevővel. A helyi zsidó közösség számos tagja gyűlt össze a tengerparton a fények ünnepe alkalmából.

A lövöldözés helyi idő szerint 18 óra 40 perc tájban kezdődött, amikor legkevesebb két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.

A hatóságok közölték: egy közeli autóban robbanóeszközt is találtak, amely elektronikusan „össze volt kötve” az egyik terroristával.

Anthony Albanese ausztrál szövetségi kormányfő sajtótájékoztatón a merényletet az „ördögi antiszemitizmus és terrorizmus tettének” nevezte.