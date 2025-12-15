ARÉNA - PODCASTOK
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 14: A member of the public leaves the scene with her child, who is covered in an emergency blanket, after a shooting at Bondi Beach on December 14, 2025 in Sydney, Australia. Two gunmen dressed in black fired several shots at Sydneys world-famous Bondi Beach, causing at least 10 injuries and three deaths, and setting off mass panic on a Sunday evening. (Photo by George Chan/Getty Images)
Nyitókép: George Chan, Getty Images

Terror a strandon Sydney-ben: egy gyerek is meghalt, 16-ra nőtt az áldozatok száma

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A zsidó Hanuka-ünnepen gyertyát gyújtókra nyitott tüzet két terrorista az ausztráliai Sydney híres strandján, a Bondi Beachen vasárnap este.

Az ausztrál hatóságok közölték: 16-ra nőtt a halálos áldozatok száma a vasárnapi terrortámadás után, egy gyermek is meghalt a BBC szerint. Az áldozatok között izraeli állampolgárok is vannak, és egy brit állampolgár rabbi is, Eli Schlangert a hozzátartozói azonosították. A budapesti vasárnapi hanuka-gyertyagyújtáson Köves Slomó közölte: egy 12 éves rokonát is golyó érte Ausztráliában.

A két fegyveres személyazonosságáról annyit közöltek, hogy apáról és fiáról van szó, egyikük 50 éves, és a helyszínen meghalt egy rendőr lövésétől, 24 éves társa pedig kritikus állapotban, rendőri őrizet mellett kórházban van. Az apának fegyvertartási engedélye volt hat fegyverre, és mind a hatot megtalálták a helyszínen. A motivációikról részletesebben nem közöltek többet, azon túl ,hogy a támadást a hatóságok terrorista akciónak minősítették, „amely Ausztrália zsidó közösségét célozta”.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak több mint ezer résztvevővel. A helyi zsidó közösség számos tagja gyűlt össze a tengerparton a fények ünnepe alkalmából.

A lövöldözés helyi idő szerint 18 óra 40 perc tájban kezdődött, amikor legkevesebb két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.

A hatóságok közölték: egy közeli autóban robbanóeszközt is találtak, amely elektronikusan „össze volt kötve” az egyik terroristával.

Anthony Albanese ausztrál szövetségi kormányfő sajtótájékoztatón a merényletet az „ördögi antiszemitizmus és terrorizmus tettének” nevezte.

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Milák Kristófot nagyon hiányolja, mert „akkora úszó, mint amekkorát a Föld nem látott”, de van, ami a sikereknél is meghatározóbb, ez pedig az Úszó nemzet program és az Edzői mentorprogram, ami iránt szerte a nagyvilágban érdeklődnek, nem is akárkik. Az úszóprogram pedig vagy tíz sportágat el tud látni versenyzőkkel, akár hosszú távon is, hisz ki tudja, ki vezeti majd a sportágakat 10-15 év múlva. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya értékelte az évet.
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
