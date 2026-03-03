ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
A Wizz Air egyik Airbus A321-es típusú utasszállító repülőgépé Korfu felett.
Nyitókép: Getty Images/GoodLifeStudio

A Wizz Air sűríti egyiptomi járatait

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A közel-keleti légtérzárral érintett utasok segítése érdekében sűríti egyiptomi járatait a Wizz Air, amely péntektől heti 3 helyett 10 járatot indít Budapest és Sarm-es-Sejk között – közölte a légitársaság.

A közlemény szerint a Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe vagy a térségből utaztak volna. A járatok több lehetőséget kínálnak az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése által érintett utasoknak, valamint az Izrael és Európa közötti összeköttetésre.

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódását követően bevezetett regionális légtérkorlátozásokra reagálva módosítja most menetrendjét, mivel óvintézkedésként legalább március 7-ig felfüggesztette az Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba, Szaúd-Arábiába, valamint Ammánba induló és onnan érkező járatokat.

Kiemelték, a légitársaság szorosan együttműködik a légiközlekedési hatóságokkal és repülőtéri partnereivel a biztonságos üzemeltetési feltételek garantálása érdekében. A légitársaság továbbra is azon dolgozik, hogy amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, újraindítsa a járatait.

Szakértő: aki a Közel-Keleten szállna át repülővel, annak most ez nehéz lesz

A közel-keleti háború nemcsak a térség légiközlekedését bénította meg, hanem jelentős fennakadásokat okoz az egész világon – mondta az InfoRádió által megkérdezett szakértő. Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója szerint az átszállási pontok leállása okozza a legnagyobb problémát.
 

Kint rekedtek – Óriási feladataik vannak az iráni háború miatt az utazási irodáknak

Hatalmas robbanások Irán fővárosában – videó

Az egekben a gáz ára az iráni háború miatt

Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát

Lépett a külügy, indulnak a repülők a magyarokért

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei percről percre

A Hormuzi-szoros zárva, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Hiszi, hogy Orbán Viktor vereséget szenved a magyar választásokon – mondta Volodimir Zelenszkij. Az interjúban azt is közölte: „többször megmondta, hogy Európa ne vegyen orosz olajat”. „A Barátság vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak” – fogalmazott.
 

Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Ukrán-magyar vita a Barátság kőolajvezetékről: a tranzit nem baráti gesztus

Robert Fico Brüsszelben sürget egyeztetést a Barátság-vezetékről

Megszólalt Hernádi Zsolt a várható benzinárakról és a Barátság vezetékről

Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
Aréna - Podcastok
Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett

Az orosz–magyar csatornák továbbra is nyitva vannak, miközben az ukrajnai háború és az energiaellátás kérdése egyszerre formálja a térség politikai mozgásterét. Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktorral egyeztetett telefonon,  de a telefonbeszélgetés pontos témái nem ismertek. Így nem tudni, hogy a Barátság kőolajvezeték helyzete szóba került-e, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kőolajtranzit ügyében bírálta Budapestet, jelezve, hogy nem egyeztettek az orosz elnökkel.

Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt

A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.

Israel attacks presidential office in Tehran as reported death toll in Iran rises to 787

One person inside Iran says "every part" of the capital has been hit. Elsewhere, Israel says ground troops will advance in Lebanon, and Iranian strikes continue in the region.

2026. március 3. 12:34
Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket
2026. március 3. 11:46
Hatalmas robbanások Irán fővárosában – videó
