ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.3
usd:
328.44
bux:
110953.4
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni fővárosban tüntetések törtek ki a gazdasági válság miatt
Nyitókép: X / Karmel Melamed

Tüntetések robbantak ki Iránban - videó

Infostart / MTI

Az iráni főváros, Teherán több üzleti negyedében a vasárnapi tüntetés után hétfőn is utcai tiltakozó megmozdulások törtek ki az országban uralkodó egyre súlyosabb gazdasági válság miatt - írta szemtanúkat idézve a dpa német hírügynökség.

A dpa információi szerint több száz boltos zárta be üzletét arra reagálva hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet.

A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkollottak.

A tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint "halál a diktátorra!", vagy "éljen a király!".

A megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A szemtanúk szerint a helyi média a durva politikai szlogenek közlését elkerülve, visszafogott hangnemben számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről; a közösségi médiában keringő videókon pedig tömegjelenetek voltak láthatóak, amelyekkel kapcsolatban a dpa kiemelte, hogy ezek valóságtartalmát egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.

Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében illetve abban, hogy az egekbe szökő lakbérek miatt sok fiatal iráni arra kényszerült, hogy albérleteiket felmondva visszaköltözzenek szüleikhez.

Kezdőlap    Külföld    Tüntetések robbantak ki Iránban - videó

tüntetés

irán

teherán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Porig bombázzuk őket" - Trump újabb katonai csapást helyezett kilátásba Iránnal szemben

"Porig bombázzuk őket" - Trump újabb katonai csapást helyezett kilátásba Iránnal szemben

Donald Trump Mar-a-Lagóban találkozott Benjamin Netanjahuval, ahol a Gázai békéről egyeztettek. Egyúttal kemény fellépést ígért Iránnal szemben, ha újra megpróbálja beindítani atomprogramját - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rekordév a digitális ügyintézésben: tömegek váltottak erre 2025-ben

Rekordév a digitális ügyintézésben: tömegek váltottak erre 2025-ben

Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Russia has accused Ukraine of targeting a presidential residence, which President Zelensky called "typical Russian lies".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 20:27
Most már biztos: újabb Hamász vezetőket likvidált Izrael
2025. december 29. 19:43
Mark Zuckerberg magára haragította szomszédjait, engesztelő ajándéka sokaknál kiverte a biztosítékot
×
×
×
×