Tüntetések robbantak ki Iránban - videó

A dpa információi szerint több száz boltos zárta be üzletét arra reagálva hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet.

A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkollottak.

Irán: Se expanden las protestas en Teherán, con grandes concentraciones de manifestantes en distintos puntos de la ciudad, en rechazo a la situación económica.



pic.twitter.com/M12zR2O5QP — SissiEmperatriz ?? (@GabyLob) December 29, 2025

A tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint "halál a diktátorra!", vagy "éljen a király!".

A megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A szemtanúk szerint a helyi média a durva politikai szlogenek közlését elkerülve, visszafogott hangnemben számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről; a közösségi médiában keringő videókon pedig tömegjelenetek voltak láthatóak, amelyekkel kapcsolatban a dpa kiemelte, hogy ezek valóságtartalmát egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.

This video gives a better view of the heavily armed Secret Police fleeing from protesters in Tehran.

Uprisings and revolutions are a cruel and bloody manifestation of popular madness and the People's Will. pic.twitter.com/YbKQlSnixs — Gennady Simanovsky (@GennadySimanovs) December 29, 2025

Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében illetve abban, hogy az egekbe szökő lakbérek miatt sok fiatal iráni arra kényszerült, hogy albérleteiket felmondva visszaköltözzenek szüleikhez.