2025. december 29. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Meghalt egy 12 éves fiú és egy 14 éves lány, amikor beszakadt alattuk a jég Romániában

Infostart

Át akartak kelni egy befagyott víztározón. Az édesapjuk is velük volt, az ő életéért még küzdenek az orvosok.

Belefulladt a Vaslui megyei Protopopești településen található Tăcuta víztározóba egy testvérpár, egy 12 éves fiú és egy 14 éves lány, miután a jég, amelyen átkeltek volna, beszakadt alattuk – közölte a Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) – írta a maszol.ro a news.ro híre alapján.

A segélyhívás 17 óra 35 perckor érkezett a 112-es sürgősségi számon. A helyszínre a vaslui-i tűzoltóság egységei vonultak ki kutató-mentő járművel, gumicsónakkal, rohammentő-egységgel és műszaki mentőcsapattal, összesen tíz hivatásos beavatkozó részvételével.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a két gyermek egy kántáló csoport tagja volt,

megpróbáltak átkelni a víztározó befagyott jegén, ám az beszakadt alattuk.

A rendőrség felvette a kapcsolatot a gyermekek szüleivel, akik elmondták, hogy utoljára 15 óra 15 perckor látták őket.

A mentőcsapatok 18 óra 40 perc körül emelték ki a vízből a két gyermeket, mindkettőjüket halottnak nyilvánították. Az első információk szerint az áldozatok testvérek voltak, az apjuk is velük volt, őt hipotermiás állapotban szállították kórházba.

(Nyitóképünk illusztráció)

