Tömegbaleset Romániában

Tizenegy gépkocsi ütközött pénteken Romániában, a Craiova és Pitesti közötti gyorsforgalmi úton. A balesetben mintegy harminc személy volt érintett, közülük hárman orvosi ellátásra szorultak - közölte az Olt megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

A tájékoztatás szerint a tömegbaleset a DN 12-es gyorsforgalmi úton, Optesti Magura település térségében történt. Az Olt megyei ISU jelentése szerint az érintett gépkocsikban 32-en utaztak, őket a helyszínen megvizsgálták.

Hárman szorultak orvosi ellátásra, egyet közülük kórházba szállítottak, a másik kettő megtagadta a kórházi ellátást - írta az egészségügyi minisztérium tájékoztatása nyomán az Agerpres hírügynökség.

A baleset miatt a román hatóságok érvénybe léptették a vörös beavatkozási tervet és a slatinai sürgősségi kórház is felkészült a sérültek fogadására.

A craiovai regionális út- és hídügyi igazgatóság közlése szerint a forgalmat egy mellékútra, a DN 65-ös országútra terelték. A közlekedési hatóság közlése szerint a tömegkarambolt két gépkocsi ütközése okozta, melyekbe utólag újabb járművek csapódtak.