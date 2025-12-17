ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Infostart / MTI

A szlovák miniszterelnök közölte: nem támogatja, hogy zárolt orosz állami vagyont az ukrajnai háborúra költsék, és az Európai Tanács ülésén sem szavaz sem egy ilyen javaslat, sem más olyan terv mellett, amely a háború támogatásához vezetne.

„Elvből elutasítom bárminek a támogatását, ami holnap ahhoz vezetne, hogy pénzt juttassanak a háborúra" - jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A szlovák miniszterelnök leszögezte: az ukrajnai háborúra egy centet sem fog jóváhagyni. Hozzátette: érthetetlen, hogyha valóban a békemegállapodás részét alkotó elképzelés a befagyasztott vagyon felhasználása, akkor azt miért akarják fegyvervásárlásra és így a háború folytatásának támogatására használni.

Fico elmondta: kész arra, hogy bilaterális alapon segítsen Ukrajnának, például aknamentesítésben vagy hasonló módokon, de nem a konfliktus folytatásának támogatásával. Kijelentette: az Európai Uniónak nincs megoldása a konfliktus rendezésére, az pedig elfogadhatatlan, hogy közös európai terv legyen a háború folytatására.

Robert Fico már a múlt hét folyamán, az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében egyértelművé tette: Pozsony nem fog támogatni semmilyen, az ukrán hadikiadások támogatását célzó megoldást, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie.

