Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

„Elvből elutasítom bárminek a támogatását, ami holnap ahhoz vezetne, hogy pénzt juttassanak a háborúra" - jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A szlovák miniszterelnök leszögezte: az ukrajnai háborúra egy centet sem fog jóváhagyni. Hozzátette: érthetetlen, hogyha valóban a békemegállapodás részét alkotó elképzelés a befagyasztott vagyon felhasználása, akkor azt miért akarják fegyvervásárlásra és így a háború folytatásának támogatására használni.

Fico elmondta: kész arra, hogy bilaterális alapon segítsen Ukrajnának, például aknamentesítésben vagy hasonló módokon, de nem a konfliktus folytatásának támogatásával. Kijelentette: az Európai Uniónak nincs megoldása a konfliktus rendezésére, az pedig elfogadhatatlan, hogy közös európai terv legyen a háború folytatására.

Robert Fico már a múlt hét folyamán, az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében egyértelművé tette: Pozsony nem fog támogatni semmilyen, az ukrán hadikiadások támogatását célzó megoldást, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie.