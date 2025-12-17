Évtizedek után, saját pincéjében találta meg eltűnt apja maradványait

A New York-i Long Islanden élő Michael Carroll és nővére egész gyermekkoruk óta abban a tudatban éltek, hogy koreai háborús veterán édesapjuk egy, a háború alatt megismert koreai nő miatt hagyta ott a családot, anyjuk ugyanis ezt mondta nekik – írja a Fox News által közölt beszámoló nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

Az eset az 1960-as évek elejére nyúlik vissza, amikor George Carroll eltűnt. Fia, Michael akkor még csak 8 hónapos volt, később neki és nővérének az említett hűtlenséggel indokolta apjuk felszívódását.

A fordulatot az hozta el, amikor Michael nővére, Jean Kennedy 2010-ben felkeresett egy médiumot, aki azt állította, apjukat meggyilkolták, és a holttestét a családi házuk alá temették.

Michael 1993-ban vásárolta meg édesanyjuktól a családi házat, aki öt évvel később meghalt rákban. A férfi a médium látomása után két fiával ásni kezdett a pincében, a kutatáshoz földradart is használtak. Végül 2018. októberében egy betonréteg alatt valóban emberi maradványokra bukkantak.

A hatóságok nem sokkal később, decemberben megerősítették, hogy valóban George Carroll csontjait találták meg és az ügyet emberölésként kezdték kezelni.

A koponyán tompa tárgytól származó sérülések nyomait találták. Kiderült, hogy az anya, Dorothy soha nem tett hivatalos bejelentést a férje eltűnéséről, később pedig hozzáment a család korábbi ezermesteréhez, Richard Darresshez, aki időközben szintén elhunyt.

George Carroll végül megkapta a végtisztességet, és katonai tiszteletadással temették el 2019. október 25-én.