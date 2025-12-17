ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.77
usd:
329.06
bux:
0
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Unsplash

Évtizedek után, saját pincéjében találta meg eltűnt apja maradványait

Infostart

Anyjuk azt mondta a gyerekeknek, hogy apjuk egy másik nő miatt hagyta el őket, holott az igazság sokkal sötétebb volt ennél.

A New York-i Long Islanden élő Michael Carroll és nővére egész gyermekkoruk óta abban a tudatban éltek, hogy koreai háborús veterán édesapjuk egy, a háború alatt megismert koreai nő miatt hagyta ott a családot, anyjuk ugyanis ezt mondta nekik – írja a Fox News által közölt beszámoló nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

Az eset az 1960-as évek elejére nyúlik vissza, amikor George Carroll eltűnt. Fia, Michael akkor még csak 8 hónapos volt, később neki és nővérének az említett hűtlenséggel indokolta apjuk felszívódását.

A fordulatot az hozta el, amikor Michael nővére, Jean Kennedy 2010-ben felkeresett egy médiumot, aki azt állította, apjukat meggyilkolták, és a holttestét a családi házuk alá temették.

Michael 1993-ban vásárolta meg édesanyjuktól a családi házat, aki öt évvel később meghalt rákban. A férfi a médium látomása után két fiával ásni kezdett a pincében, a kutatáshoz földradart is használtak. Végül 2018. októberében egy betonréteg alatt valóban emberi maradványokra bukkantak.

A hatóságok nem sokkal később, decemberben megerősítették, hogy valóban George Carroll csontjait találták meg és az ügyet emberölésként kezdték kezelni.

A koponyán tompa tárgytól származó sérülések nyomait találták. Kiderült, hogy az anya, Dorothy soha nem tett hivatalos bejelentést a férje eltűnéséről, később pedig hozzáment a család korábbi ezermesteréhez, Richard Darresshez, aki időközben szintén elhunyt.

George Carroll végül megkapta a végtisztességet, és katonai tiszteletadással temették el 2019. október 25-én.

Kezdőlap    Külföld    Évtizedek után, saját pincéjében találta meg eltűnt apja maradványait

gyilkosság

egyesült államok

eltűnés

nyomozás

pince

édesapa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói

Mészáros Andor: stabil lesz Andrej Babis kormánya, de baj esetén az ellenzékből is lehetnek támogatói

Olyan komoly a kormánykoalíció többsége, hogy ez stabil kormányzást vetít előre – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense. Beszélt arról is, mi adja Andrej Babis politikai varázsát.
 

Lendületet kaphat a V4-ek együttműködése a cseh kormányalakítással

VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a Dow több mint 300 pontot esett, miközben a befektetők a kormányzati leállás miatt elcsúsztatott munkaerőpiaci adatokat értékelték. Ázsiában ugyancsak felemás a kép ma reggel, Európában viszont emelkedéssel indulhat majd a kereskedés. Ma a brit gazdaság kerül fókuszba, reggel érkeznek a friss inflációs és termelői árindex adatok, melyek a Bank of England holnapi döntését alapozhatják meg. A délelőtt folyamán a német IFO gazdasági hangulatindex, valamint az eurózóna harmadik negyedéves bérnövekedési statisztikája adhat támpontot az EKB számára az inflációs nyomás tartósságáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megmozdult a forint szerda reggel: itt vannak a friss euró, dollár, frank árfolyamok

Megmozdult a forint szerda reggel: itt vannak a friss euró, dollár, frank árfolyamok

Gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Alleged Bondi gunman charged with 15 counts of murder

Alleged Bondi gunman charged with 15 counts of murder

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 06:57
Kiderült, milyen ütemben gyűrűzik be a munkahelyekre a mesterséges intelligencia
2025. december 17. 04:47
Autóval a szomszédba? Jókora változás következik
×
×
×
×