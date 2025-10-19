ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 19. vasárnap
A Hamász palesztin iszlamista szervezet munkagépekkel keresi a még vissza nem szolgáltatott izraeli túszok maradványait a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán-Júniszban 2025. október 17-én, a gázai tûzszüneti megállapodás után négy nappal.
Nyitókép: Abdel Karim Hana

Támad a Hamász - közölte az IDF

Infostart / MTI

A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket, belépve a sárga vonalnak nevezett Gázai övezeti ütközőzónába, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között csaknem egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszünetet - közölte az izraeli hadsereg.

A Hamász fegyveresei egyebek között rakétagránátot és mesterlövészpuskát használtak - tette hozzá a hadsereg.

A Kan izraeli közszolgálati tévé és más izraeli médiumok arról számoltak be vasárnap, hogy

Izrael feltételezett Hamász-célpontokat támadott az övezet déli részén, Rafahban,

főleg a levegőből. Erről sem a hadsereg, sem a Hamász egyelőre nem közölt semmit.

Az izraeli hadsereg már pénteken is arról számolt be, hogy a tűzszünet ellenére "terroristák" tüzet nyitottak katonákra Rafah környékén, de egy katona sem sérült meg, valamint egy "terrorista csoport" Hán-Júnisznál megközelítette az ott harcállást felvevő katonákat. A hadsereg továbbra is mindent megtesz a közvetlen fenyegetések elhárítására - közölték akkor.

Az izraeli kormány és a Hamász kezdettől fogva egymást vádolja a tűzszünet megsértésével, Izrael pedig közölte, hogy a Gázai övezet és Egyiptom közötti rafahi határátkelőhely további értesítésig zárva marad.

A Hamász visszautasította vasárnap az amerikai külügyminisztérium azon nyilatkozatát, miszerint emberei palesztin civileknek akarnának ártani. Ugyanis az amerikai külügyminisztérium szombaton azt közölte: "hiteles jelentéseket" kapott arról, hogy a Hamász "palesztin civileket akar megtámadni". Ezért Washington értesítette a gázai békemegállapodás megvalósulását szavatoló országokat erről - tette hozzá a külügyi tárca.

Izrael vasárnap reggel azonosította két olyan halott túsz holttestét, amelyet a Hamász az előző este adott át a nemzetközi vöröskeresztnek.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy

a holttesteket azonosították, az egyik Ronen Engel, a Nir Oz kibucból származó háromgyermekes apa, a másik Sonthaja Oakkharaszri, a Be'eri kibucban meggyilkolt thaiföldi mezőgazdasági munkás.

Mindkettőjüket feltehetően a 2023. október 7-i terrortámadásban gyilkolták meg, és holttestüket elvitték magukkal a Gázai övezetbe. Engel feleségét, Karinát, és három gyermeke közül kettőt elraboltak, majd 2023 novemberében, az első tűzszüneti megállapodás keretében szabadon engedték őket.

