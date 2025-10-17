ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
A José Jerí új perui elnök ellen tüntetõk és rohamrendõrök összecsapása Limában 2025. október 15-én. Néhány nappal korábban az államfõ elõdjét, Dina Boluartét lemondatta, a kormányt pedig menesztette a parlament.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/John Reyes Mejia

Rendkívüli állapot van a fővárosban és a legnagyobb kikötővárosban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az új perui kormány rendkívüli állapotot hirdet Limában a tömegtüntetések miatt. Korábban váratlanul leváltotta a parlament az ország első női elnökét „morális alkalmatlanság miatt”.

Az új perui kormány bejelentette, hogy rendkívüli állapotot hirdet a fővárosban, Limában a szervezett bűnözés erőszakcselekményei által kiváltott tömegtüntetések miatt, amelyben egy ember életét vesztette, több mint százan pedig megsebesültek.

"Bejelentjük a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló döntést, legalábbis Limában" – nyilatkozta a sajtónak Ernesto Alvarez átmeneti kormányfő egy miniszteri ülést követően. Az intézkedés a fővárosban és a közeli Callao kikötővárosban élő 10 millió embert érinti.

Szerdán több ezer tüntető tiltakozott az ország egész területén a növekvő bizonytalanság és a perui politikai elit ellen, követelve José Jerí, az október 10-én felesketett új elnök lemondását.

A tüntetések előzménye, hogy morálisan alkalmatlannak nevezték és leváltották az első női államfőt, Dina Boluartét Peruban.

A törvényhozók váratlanul döntöttek arról, hogy "morális alkalmatlansága" miatt bizalmatlansági szavazást tartanak Dina Boluarte elmozdításáról, és felszólították az elnököt, hogy jelenjen meg az ülésen. Az államfő ennek nem tett eleget, de a voksolást megtartották. Boluarte első nőként 2022-ben lett elnök Peruban, mandátuma 2026. július 28-án ért volna véget.

Nemrég Limában a rendőrség és a tüntetők között a heves összecsapások voltak az egy hónapja kezdődött tüntetések óta. A hivatalos adatok szerint egy ember meghalt és legalább 113-an megsérültek, többségük rendőr.

Szemtanúk szerint Eduardo Ruíz 32 éves hiphopénekest egy, a tüntetők közé vegyült civilruhás rendőr lőtte le.

A rendkívüli állapot értelmében a kormány jogosult a hadsereget az utcákra küldeni és bizonyos jogokat, például a gyülekezési szabadságot korlátozni."A kijárási tilalom nem kizárt (...), mivel a bűnözés nem tartja tiszteletben az éjszakát" hangoztatta Alverez. Hozzátette, hogy a kormány a következő napokban ismerteti a rendkívüli állapotot kísérő intézkedéscsomagot.

José Jerí elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem mond le, mert ő felelős a stabilitás fenntartásáért az országban. Újságíróknak beszélt erről azután, hogy látogatást tett a parlamentben, ahol bejelentette, hogy nagyobb felhatalmazást kér a bűnözés elleni harcra.

peru

rendkívüli állapot

lima

callao

