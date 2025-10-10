Morálisan alkalmatlannak nevezték és leváltották az első női államfőt Peruban

A törvényhozók váratlanul, az este folyamán döntöttek arról, hogy "morális alkalmatlansága" miatt bizalmatlansági szavazást tartanak Dina Boluarte elmozdításáról, és felszólították az elnököt, hogy jelenjen meg az ülésen. Az államfő ennek nem tett eleget, de a voksolást megtartották.

A 130 tagú kongresszusban 122-en szavaztak a menesztési eljárás megindítása mellett, de már 87 szavazat is elég lett volna. Ellenfelei szerint Boluarte hivatali ideje alatt jelentősen fokozódott a szervezett bűnbandák tevékenysége, beleértve a megrendelt gyilkosságokat és a zsarolásokat is, és emiatt csökkent az állampolgárok biztonságérzete.

Boluarte első nőként 2022-ben lett elnök Peruban, mandátuma 2026. július 28-án ért volna véget.

A szavazás után nyilatkozva arra helyezte a hangsúlyt, hogy elnökként mindig az ország és a lakosság érdekeit tartotta szem előtt. Kijelentette, hogy nem tett semmi rosszat az ország ellen, és hozzáfűzte: "minden percben egységre szólítottam".

Az államfői tisztséget ideiglenesen José Jerí parlamenti elnök vette át, aki beszédében leszögezte: feladatait a széles körű nemzeti megbékélés jegyében fogja ellátni, és védelmezni fogja az ország szuverenitását. "A fő ellenség az utcákon van: a bűnszervezetek. Háborút kell hirdetnünk a bűnbandák ellen" - tette hozzá.

Egyúttal ígéretet tett arra, hogy átadja majd a hatalmat a jövő áprilisi választások győztesének.

A latin-amerikai országban szeptemberben kormányellenes tiltakozások és összecsapások zajlottak le a nyugdíjrendszer parlament által már jóváhagyott reformja miatt, amelynek értelmében kötelezik a 18 év feletti fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy magánnyugdíjpénztárhoz, annak ellenére, hogy sokan bizonytalan munkakörülményekkel küzdenek.

Címképünkön a hatalmától megfosztott Dina Boluarte elnökasszony