Egy külföldi sérültje van a szádalmási vonatszerencsétlenségnek

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, súlyos vonatszerencsétlenség történt hétfő délelőtt 10 óra magasságában Szlovákiában, a magyar határtól néhány kilométerre, Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében. Egy alagút előtti egyvágányos szakaszon ütközött frontálisan két szerelvény, az egyik a síneken maradt, a másik kisiklott. Összesen 91 ember sérült meg: 7 állapota válságos és 14 közepesen súlyos sérültről tudnak. Az egyik súlyos sérült az egyik vonatvezető – sajtóbeszámoló szerint mindkét vonat vezetője ki tudott ugrani az ütközés előtt.

A Bumm.sk most azt írja, hogy Juraj Blanár külügyminiszter a Facebookon tette közzé, hogy egy külföldi sérültje van a balesetnek. Blanár közlése szerint telefonon kért tájékoztatást az aktuális helyzetről Matúš Šutaj Eštok belügyminisztertől. „A miniszter részletesen tájékoztatott a mentés folyamatáról és a sérültek – köztük egy külföldi állampolgár – ellátásról” – közölte Blanár.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett Blanárral, kifejezve Magyarország együttérzését a vonatbaleset kapcsán.

A szlovák hatóságok akkor azt közölték, hogy információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben. A baleset helyszínére ment az ügyben eljáró magyar konzul is.

A mentés a baleset jellege és a sérültek nagy száma miatt hosszan elhúzódott. A rendőrség drónnal és 3D szkennerrel dokumentálta a történteket, valamint kutyákat is bevetettek a baleset tágabb területének átvizsgálására. A hatóságok megköszönték a türelmet a környéken közlekedőknek, ugyanis a sérültek gyors kórházba szállítása, illetve a szakemberek gyors helyszínre jutása érdekében többször lezárták a környékbeli utakat, aminek következtében óriási dugók alakultak ki.