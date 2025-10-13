ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 13. hétfő
A TASR szlovák hírügynökség felvételén mentõegységek dolgoznak egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettõnek válságos az állapota.
Nyitókép: MTI/MTVA/TASR/Veronika Mihalikova

Egy külföldi sérültje van a szádalmási vonatszerencsétlenségnek

Infostart

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter közölt friss híreket.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, súlyos vonatszerencsétlenség történt hétfő délelőtt 10 óra magasságában Szlovákiában, a magyar határtól néhány kilométerre, Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében. Egy alagút előtti egyvágányos szakaszon ütközött frontálisan két szerelvény, az egyik a síneken maradt, a másik kisiklott. Összesen 91 ember sérült meg: 7 állapota válságos és 14 közepesen súlyos sérültről tudnak. Az egyik súlyos sérült az egyik vonatvezető – sajtóbeszámoló szerint mindkét vonat vezetője ki tudott ugrani az ütközés előtt.

A Bumm.sk most azt írja, hogy Juraj Blanár külügyminiszter a Facebookon tette közzé, hogy egy külföldi sérültje van a balesetnek. Blanár közlése szerint telefonon kért tájékoztatást az aktuális helyzetről Matúš Šutaj Eštok belügyminisztertől. „A miniszter részletesen tájékoztatott a mentés folyamatáról és a sérültek – köztük egy külföldi állampolgár – ellátásról” – közölte Blanár.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett Blanárral, kifejezve Magyarország együttérzését a vonatbaleset kapcsán.

A szlovák hatóságok akkor azt közölték, hogy információk alapján nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben. A baleset helyszínére ment az ügyben eljáró magyar konzul is.

A mentés a baleset jellege és a sérültek nagy száma miatt hosszan elhúzódott. A rendőrség drónnal és 3D szkennerrel dokumentálta a történteket, valamint kutyákat is bevetettek a baleset tágabb területének átvizsgálására. A hatóságok megköszönték a türelmet a környéken közlekedőknek, ugyanis a sérültek gyors kórházba szállítása, illetve a szakemberek gyors helyszínre jutása érdekében többször lezárták a környékbeli utakat, aminek következtében óriási dugók alakultak ki.

Joy in Israel as hostages return but families say Hamas not honouring deal to return the dead

Joy in Israel as hostages return but families say Hamas not honouring deal to return the dead

Hamas says it will return the bodies of four hostages today, but has told mediators it does not know the location of some of the other 24.

