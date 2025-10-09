ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnököt ábrázoló óriásplakát az izraeli és a Hamász palesztin iszlamista szervezet küldöttsége közötti tûzszüneti tárgyalás helyszíne közelében, az egyiptomi Sarm es-Sejk kikötõvárosban 2025. október 8-án. A felek október 9-re virradóan megállapodtak a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Hamász igéretet tett a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok október 13-i átadására.
Nyitókép: -

Pezsgőznek Izraelben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Izraelben a túszok családtagjai pezsgőt bontottak a túszalku bejelentése után, a Gázai övezetben is ünneplik a tűzszünetet.

A túszok rokonai összeölelkeztek és pezsgőt bontottak szeretteik közeli visszatérésének bejelentése nyomán Tel-Avivban, az utóbbi két évben megszületett központi, "Túszok terén". "Fontos és jelentős előrelépés mindenki hazatérésének útján. Harcunk addig nem ér véget, amíg az utolsó túsz is haza nem tér" - közölte szervezetük.

"Minden késlekedés súlyos árat követelhet a túszoktól és a katonáktól. Meggyőződésünk, hogy a miniszterelnök biztosítani fogja a megállapodás végrehajtásához szükséges többséget"- tették hozzá a csütörtök délutánra várható izraeli kormányülésre utalva, amely dönt a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével megszületett, a kétéves gázai háborút lezáró túszalkut és tűzszünetet tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról.

A családok hálájukat fejezték ki Trump elnöknek "vezetéséért és elszántságáért, amely történelmi áttörést eredményezett, a háború lezárását és minden túsz hazatérését."

A Gázai övezetből sugárzott felvételek tanúsága szerint Hán-Júniszban is spontán örömünnep tört ki a tűzszünet bejelentése után. "Nem csak én örülök, az egész övezet örül, minden arab örül, az egész világ örül a tűzszünetnek, a vérontás végének"- nyilatkozta az egyik ünneplő.

Az izraeli hadsereg csütörtök délelőtt bejelentette, hogy megkezdte a csapatok részleges visszavonásának előkészületeit a Gázai övezetben a Hamásszal kötött megállapodás részeként.

Az izraeli fizetőeszköz, a sékel jelentős erősödést mutatott a megállapodás hírére. A sékel 0,6 százalékot erősödött az amerikai dollárral szemben, a kora reggeli órákban körülbelül 3,247 sékelen kereskedtek a dollárral. A helyi valuta ebben a hónapban mintegy 1,7 százalékot erősödött a dollárral szemben a tárgyalások táplálta befektetői optimizmus eredményeként.

A megállapodás első szakaszának várható menetrendje szerint csütörtök délután az izraeli biztonsági kabinet és a kormány megszavazza az egyezmény elfogadását, s bejelenti a két éve tartó háború végét.

Egy nappal a bejelentés után az izraeli hadsereg megkezdi visszavonulását az egyeztetett vonalig, hogy a Hamász minden túszt azonosíthasson és felkutathasson.

48-72 órával a deklarációt követően szabadon engedik az összes élő túszt, várhatóan húsz, 2023. október 7-én elrabolt izraelit.

Hazatérésükig Izraelnek és a Hamásznak véglegesítenie kell a cserébe szabadon engedendő palesztin foglyok névsorát.

Az egyezmény már elfogadott első szakasza a háború befejezésének bejelentését tartalmazza, az izraeli túszok és palesztin foglyok szabadon engedését, valamint az izraeli hadsereg visszavonulását a Gázai övezetben kijelölt "sárga vonalig" - amelyre még a túszok elengedése előtt sor kerülne. Ugyanakkor Izrael jelentős humanitárius segélyszállítmányokat engedne be az ENSZ-en és más nemzetközi szervezeteken keresztül.

Várhatóan vasárnap és hétfőn már átadják az élő túszokat, s közben véglegesítik a palesztin foglyok listáját, amelyet Jeruzsálemnek időben nyilvánosságra kell hoznia, hogy a helyi törvények szerint bárki kifogást emelhessen ellene, amelyet bíróságnak kell elfogadni vagy elutasítani.

Az első szakasz végrehajtása után a felek folytatják a tárgyalásokat a Trump-terv többi pontjáról, köztük a Gázai övezet demilitarizálásáról, a Hamász iszlamista terrorszervezet fegyvereseinek jövőjéről, a háború alatt elmenekült palesztinok visszatéréséről, valamint egy ideiglenes, technokrata palesztin kormány felállításáról, amely a közszolgáltatásokért felel.

Emellett létrehoznak egy ideiglenes nemzetközi ellenőrző testületet Donald Trump és Tony Blair volt brit kormányfő vezetésével. A későbbi tárgyalások során döntenek az amerikai követelésről, miszerint a Palesztin Hatóság idővel - megreformálása után - átveszi a Gázai övezet irányítását.

