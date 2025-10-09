ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Palesztin belföldi menekültek a tûzszüneti megállapodás létrejöttét ünneplik a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán-Júniszban 2025. október 9-én. Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet reggelre virradóan megállapodott az izraeli haderõ két éve tartó gázai mûveleteinek felfüggesztésérõl és az övezetben fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátásáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Haiszam Imad

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
Izrael és az iszlamista Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról – jelentette be az amerikai elnök. Sok részlet még nem ismert, de Donald Trump szerint a túszokat várhatóan hétfőig engedik szabadon, Izrael pedig visszavonja csapatait és 2 ezer palesztin foglyot szabadon bocsájt.

Sikerült áttörést elérni a gázai tűzszünet érdekében, de a részletek ismeretének hiányában sok még a bizonytalanság.

Ami biztosnak tűnik jelenleg, hogy a felek felkészültek arra, hogy – ha minden jól megy – a hétvégén a Hamász elengedi a még életben lévő 20 túszt, amiért cserébe Izrael kivonja a hadseregét a Gázai övezet meghatározott zónáiból, valamint szabadon bocsát közel kétezer palesztin foglyot a börtöneiből – mondta az InfoRádióban Szalai Máté, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. Mindez tűzszüneti megállapodásként is felfogható, amit illetően a helyi lakosság óvatosan optimista, és abban bízik, hogy végre a szeretteik haza tudnak kerülni – tette hozzá.

Ha sikeres lesz a megállapodás, azt mindkét fél győzelemként könyvelheti el. Izrael számára azért, mert az összes túszt egyszerre fogják kiengedni, ami ellentétes a korábbi megállapodásokkal, ami mindenképp egy „jó pont” a kormánynak, ráadásul nem kellett megígérnie, hogy teljesen kivonul a Gázai övezetből, nem kellett feladnia alapvető érdekeit – magyarázta a szakértő, arra is felhívva a figyelmet, hogy Benjamin Netanjahu kormányfőnek valószínűleg könnyebb lesz ezt a megállapodást „eladnia” a háború befejezésével kritikusabb koalíciós partnereinek is.

A Hamász oldaláról talán annyiban bonyolultabb a kérdés, hogy ha belementek volna minden pontba, amit a Trump-terv magában foglal, akkor lényegében feladták volna a pozíciójukat, hozzájárulva ahhoz, hogy teljesen lefegyverezzék őket, ami a szervezet végét jelentené a Gázai övezetben, legalábbis a belátható időn belül – folytatta Szalai Máté. A mostani megállapodás alkalmával erről azonban nem esett szó, de a későbbiekben számítani lehet ezzel kapcsolatban tárgyalásokra – mondta.

A mostani megállapodás segítette, hogy az izraeli kormányra egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedett, és az amerikai elnök is sürgette a mihamarabbi rendezést.

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról
Izrael és az iszlamista Hamász megállapodott Egyiptomban a gázai békeegyezmény első szakaszáról – jelentette be az amerikai elnök. Sok részlet még nem ismert, de Donald Trump szerint a túszokat várhatóan hétfőig engedik szabadon, Izrael pedig visszavonja csapatait és 2 ezer palesztin foglyot szabadon bocsájt.
 

