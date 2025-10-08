Százával lopta a luxusautókat egy bűnszervezet

A hágai közlemény szerint az oroszul beszélő, de főként moldovai állampolgárokból álló csoport a csúcskategóriás hibrid járműveket Észak-Olaszországban és a spanyolországi Marbella régiójában lopta. Az autókat és esetlegesen az alkatrészeiket a belgiumi Antwerpen kikötőjén keresztül szállították az illegális piacokra.

A csoport külön embereket alkalmazott az autólopásokhoz, a tárolásukhoz és a járművek adatainak meghamisításhoz. GPS-nyomkövetőt használtak az ellopni tervezett járművek megfigyelésére, és speciális elektronikus eszközöket az autók biztonsági rendszereinek kijátszására. Kapcsolatot tartottak fenn hajózási társaságokkal és más bűnözőkkel annak céljából, hogy az autókat Antwerpenen keresztül zökkenőmentesen szállíthassák.

A nyomozók emellett egy speciális fizetési rendszert is feltártak, amely több kriptoplatformot foglalt magában. Ezen keresztül körülbelül egymillió euró értékű kriptovaluta átutalását végezték.

A keddi összehangolt akcióban legkevesebb száz rendőr vett részt. Kilenc embert előállítottak, valamint 35 ezer euró készpénzt és 150 ezer euró értékben kriptovalutát foglaltak le.