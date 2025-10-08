ARÉNA - PODCASTOK
The man dressed in black with a balaclava on his head trying to break into the car. He uses a screwdriver. Car thief, car theft concept
Nyitókép: djedzura/Getty Images

Százával lopta a luxusautókat egy bűnszervezet

Infostart / MTI

Hibrid luxusautókat lopott el az a bűnözői csoport, melynek tagjait Belgiumban, Olaszországban és Spanyolországban fogták el, a bűnszervezet több mint 3 millió euró értékben legkevesebb száz csúcskategóriás járművet tulajdonított el és adott el Európa-szerte - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

A hágai közlemény szerint az oroszul beszélő, de főként moldovai állampolgárokból álló csoport a csúcskategóriás hibrid járműveket Észak-Olaszországban és a spanyolországi Marbella régiójában lopta. Az autókat és esetlegesen az alkatrészeiket a belgiumi Antwerpen kikötőjén keresztül szállították az illegális piacokra.

A csoport külön embereket alkalmazott az autólopásokhoz, a tárolásukhoz és a járművek adatainak meghamisításhoz. GPS-nyomkövetőt használtak az ellopni tervezett járművek megfigyelésére, és speciális elektronikus eszközöket az autók biztonsági rendszereinek kijátszására. Kapcsolatot tartottak fenn hajózási társaságokkal és más bűnözőkkel annak céljából, hogy az autókat Antwerpenen keresztül zökkenőmentesen szállíthassák.

A nyomozók emellett egy speciális fizetési rendszert is feltártak, amely több kriptoplatformot foglalt magában. Ezen keresztül körülbelül egymillió euró értékű kriptovaluta átutalását végezték.

A keddi összehangolt akcióban legkevesebb száz rendőr vett részt. Kilenc embert előállítottak, valamint 35 ezer euró készpénzt és 150 ezer euró értékben kriptovalutát foglaltak le.

