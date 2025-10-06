Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok csúcstalálkozóján

A tőzsdék szempontjából ma érkeznek fontos adatok Európában, jön ugyanis a magyar és az euróövezeti kiskereskedelmi adat is, a kérdés mindkettő esetében egyforma: tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok. A tengerentúlon eközben folytatódik a kormányzati leállás, ezért a friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: Ázsiában felemás a kép, Európában iránykereséssel indulhat a nap. A folytatódó kormányzati leállás miatt a befektetők ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.