Csehország választ, Prágánál és Münchennél idegen drónok kószálhattak

Infostart / MTI

Prága mellett Münchenben is gyanús események miatt kellett korlátozni a légi forgalmat. Szombaton rendben újraindultak a kétnapos képviselőházi választási események Csehországban. A fő esélyes az ellenzéki ANO a korábbi kormányfő Andrej Babis vezetésével.

Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő. A nemzetközi repülőtér működése nincs korlátozva - közölte Denisa Hejtmánková, a repülőtér szóvivője péntek este a CTK hírügynökséggel.

Amennyiben a fenyegetés valósnak bizonyul, a rendőrség kész azonnal leállítani a repülőtér forgalmát és lezárni a repülőtérhez vezető utakat.

A biztonsági intézkedésekbe nagyszámú rendőr kapcsolódott be, akik a hadsereggel is együttműködnek. A repülőtéren és környékén az éleslövészek is elfoglalták állomáshelyeiket és szükség esetén készek beavatkozni - közölte a rendőrség az X közösségi oldalon.

Hangsúlyozták, hogy az információk egyelőre ellenőrizetlenek, ezért csak megelőző intézkedésekről van szó.

A rendőrségi információk szerint a repülőteret angol nyelven értesítették telefonon este hét óra után, nagyobb számú drónról beszámolva. Később a rendőrség megerősítette: készek a beavatkozásra, de ismételten rámutattak, a fenyegetés még mindig nincs megerősítve, és a telefonáló személyét sem sikerült egyelőre megállapítani.

Választások

Csehországban ezalatt folytatódnak a képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választások. Szombaton, a hagyományosan kétnapos választások második napján, reggel nyolctól délután kettőig lehet még szavazni, az eredményeket pedig az esti órákra ígéri a voksokat összeszámláló Cseh Statisztikai Hivatal.

A választások első napján körzetenként átlagban a bejegyzett választók mintegy 40-55 százaléka járult az urnákhoz, ami magasabb arány, mint a legutóbbi, 2021-es választások első napján - jelentette a közszolgálati hírtelevízió (CT24). Szombaton a részvétel többnyire 10-20 százalék között szokott mozogni. A választások megzavarásáról, incidensekről nem érkezett jelentés. A parlamenti alsóház 200 képviselői mandátumáért az idén 26 párt, mozgalom és koalíció több mint 4460 jelöltje verseng, egy képviselői helyért átlagban 22-en indultak. A bejutási küszöb öt százalék.

A megmérettetés nagy esélyese az ellenzéki jobbközép Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom, amelynek elnöke, Andrej Babis volt kormányfő pénteken délután az észak-morvaországi Ostraván adta le szavazatát.

Babis ismételten felszólította híveit: minél nagyobb számban járuljanak az urnákhoz, hogy az ANO mozgalom várható győzelme esetén lehetőleg egypárti kormányt tudjon alakítani.

Petr Pavel államfő lakóhelyén, a nyugat-csehországi Cernoucek településen adta le szavazatát. Úgy vélte, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között árkok alakultak ki. Csehországban a képviselőház esetében arányos választási rendszer van érvényben, a választások eredménye alapján eddig mindig koalíciós pártok alakultak.

Az előző, 2021 októberében megtartott képviselőházi választást a hárompárti Spolu nyerte 27,79 százalékkal, az ANO 27,12 százalékkal a második volt. Négy éve a választási részvétel meghaladta a 65 százalékot, az elemzők most is hasonlóra, vagy valamivel magasabbra számítanak.

Gaza deal in 'decisive days', hostages families say as Trump tells Israel to end bombing

Gaza deal in 'decisive days', hostages families say as Trump tells Israel to end bombing

The US president says he believes Hamas is "ready for a lasting peace", as the group seeks further negotiations on his proposal.

