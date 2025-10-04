Csehország választ, Prágánál és Münchennél idegen drónok kószálhattak

Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő. A nemzetközi repülőtér működése nincs korlátozva - közölte Denisa Hejtmánková, a repülőtér szóvivője péntek este a CTK hírügynökséggel.

Amennyiben a fenyegetés valósnak bizonyul, a rendőrség kész azonnal leállítani a repülőtér forgalmát és lezárni a repülőtérhez vezető utakat.

A biztonsági intézkedésekbe nagyszámú rendőr kapcsolódott be, akik a hadsereggel is együttműködnek. A repülőtéren és környékén az éleslövészek is elfoglalták állomáshelyeiket és szükség esetén készek beavatkozni - közölte a rendőrség az X közösségi oldalon.

Hangsúlyozták, hogy az információk egyelőre ellenőrizetlenek, ezért csak megelőző intézkedésekről van szó.

A rendőrségi információk szerint a repülőteret angol nyelven értesítették telefonon este hét óra után, nagyobb számú drónról beszámolva. Később a rendőrség megerősítette: készek a beavatkozásra, de ismételten rámutattak, a fenyegetés még mindig nincs megerősítve, és a telefonáló személyét sem sikerült egyelőre megállapítani.

A németeknél is Ugyan már újraindult a légiforgalom a müncheni repülőtéren szombat reggel, de előzőleg járatok érkezését és indulását drónok észlelése miatt fel kellett függeszteni.



A légikikötő szóvivője elmondta, a forgalmat szakaszosan indítják újra és esetleges késésekre figyelmeztetett, az utazókat pedig arra kérte, járataikról érdeklődjenek a légitársaságoknál. A Németország második legnagyobbjának számító repülőtéren péntek este - immár második alkalommal - állt le a légiforgalom, miután két drónt észleltek a közelben.



Az intézkedés mintegy 6500 utazót érintett a repülőtér szerint. Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére.

Választások

Csehországban ezalatt folytatódnak a képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választások. Szombaton, a hagyományosan kétnapos választások második napján, reggel nyolctól délután kettőig lehet még szavazni, az eredményeket pedig az esti órákra ígéri a voksokat összeszámláló Cseh Statisztikai Hivatal.

A választások első napján körzetenként átlagban a bejegyzett választók mintegy 40-55 százaléka járult az urnákhoz, ami magasabb arány, mint a legutóbbi, 2021-es választások első napján - jelentette a közszolgálati hírtelevízió (CT24). Szombaton a részvétel többnyire 10-20 százalék között szokott mozogni. A választások megzavarásáról, incidensekről nem érkezett jelentés. A parlamenti alsóház 200 képviselői mandátumáért az idén 26 párt, mozgalom és koalíció több mint 4460 jelöltje verseng, egy képviselői helyért átlagban 22-en indultak. A bejutási küszöb öt százalék.

A megmérettetés nagy esélyese az ellenzéki jobbközép Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom, amelynek elnöke, Andrej Babis volt kormányfő pénteken délután az észak-morvaországi Ostraván adta le szavazatát.

Babis ismételten felszólította híveit: minél nagyobb számban járuljanak az urnákhoz, hogy az ANO mozgalom várható győzelme esetén lehetőleg egypárti kormányt tudjon alakítani.

Petr Pavel államfő lakóhelyén, a nyugat-csehországi Cernoucek településen adta le szavazatát. Úgy vélte, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között árkok alakultak ki. Csehországban a képviselőház esetében arányos választási rendszer van érvényben, a választások eredménye alapján eddig mindig koalíciós pártok alakultak.

Az előző, 2021 októberében megtartott képviselőházi választást a hárompárti Spolu nyerte 27,79 százalékkal, az ANO 27,12 százalékkal a második volt. Négy éve a választási részvétel meghaladta a 65 százalékot, az elemzők most is hasonlóra, vagy valamivel magasabbra számítanak.