2025. augusztus 15. péntek Mária
A videófelvételről készített képen a szerb vezetés lemondását követelők kormánypárti ellentüntetőkkel csapnak össze a vajdasági Verbászban 2025. augusztus 12-én. A kormányellenes tiltakozások 2024 novemberében kezdődtek Szerbiában azt követően, hogy november 1-jén leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenöt ember halálát okozva.
Nyitókép: MTI/AP/N1 Serbia

Újvidék nem nyugszik – a vasútállomás tragédiája után lángol a város

Infostart / MTI

Több szerbiai városban is összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel csütörtök este, Újvidéken emellett felgyújtották a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) helyi irodáját.

Ivica Dacic belügyminiszter tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán 37 embert állítottak elő, az összecsapások során ugyanis Belgrádban 26, Valjevóban hét, Pancsován pedig kilenc rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is vannak sérültek, az ő számuk azonban ismeretlen.

Újvidéken – ahol tavaly november elsején leszakadt a vasúti pályaudvar előtetője 16 ember halálát okozva – mindennaposak a tiltakozások. A tüntetők csütörtök este az SNS pártirodájába is betörtek, az ablakokat betörték, a bútorokat kidobálták. Egy nappal korábban is randalíroztak az irodánál, amit Aleksandar Vucic köztársasági elnök az Informer televíziónak adott interjúban úgy kommentált, „szerencse, hogy nem tartózkodtak SNS-tagok az irodában, élve akarták felgyújtani az embereket”.

Az elnök hozzátette, mindenkinek, aki felelős az erőszakért, felelnie kell.

Véleménye szerint a történteket külföldről szervezték.

Reményét fejezte ki, hogy a napokban látható erőszak nem Szerbia jövőjét jelenti, és hozzátette, minél kevesebb tiltakozó van az utcákon, „annál nagyobb a hisztéria”.

Az újvidéki tragédiát követően, kilenc és fél hónappal ezelőtt országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között szerepelt a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése.

A kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható.

A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.

