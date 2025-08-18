Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Több szerbiai városban is folytatódtak az egyre erőszakosabbá váló kormányellenes tüntetések. Vasárnap Aleksandar Vucic elnök rendkívüli sajtótájékoztatóján kemény fellépésekre tett ígéretet a tiltakozókkal szemben, és figyelmeztetett, hogy ha nem rendelnek el határozottabb intézkedéseket az utcán folyó agresszióval szemben, eljöhet a pillanat, amikor valakit megölnek.

Belgrádban, Újvidéken és Valjevóban az elmúlt napokban egyre durvábbá váltak a több mint kilenc hónapja tartó demonstrációk, amelyeket az újvidéki pályaudvar tetejének tavaly novemberi részleges leszakadása váltott ki. A tiltakozók a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) tagjaival, szimpatizánsaival és a rendőrökkel is összecsaptak, valamint az SNS pártirodáját is felgyújtották.

Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő az InfoRádióban elmondta: egyre kritikusabb a helyzet Szerbiában, ami szerinte elsősorban a kormányzati szervek, illetve a rendőrség tevékenységének tudható be. Mint fogalmazott, a közbeavatkozó hatóságok brutálisan jártak el a tüntetéseken, és úgy véli, már „vállalhatatlan mértéket öltött” a rendreutasítás módja. Az összecsapásokban ugyanis több, alapvetően békésen demonstráló ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházi ellátásra szorult. A szakértő a szerb elnök hétvégi nyilatkozatából azt szűrte le, hogy

a „rendőri erőszak szintje növekedni fog”, a tüntetők, illetve a kormányzati szervek pedig egymást fogják hibáztatni a Belgrád, illetve a többi szerbiai város utcáján kialakult állapotok miatt.

Aleksandar Vucic vasárnapi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, néhány napon belül „meglepő döntéseket” fognak hozni, amelyeket „határozott akciók követnek”. Németh Ferenc szerint az elnök egyre szorultabb helyzetben van, az pedig „az egymillió dolláros kérdés” jelen pillanatban, hogy milyen intézkedésekre gondolt nyilatkozatában. Azt feltételezi, hogy a rendőri brutalitás szintemelésének is lehet egy plafonja, amin már nem lehet túlmenni, mert ha ez mégis megtörténik, azt nemcsak Szerbiában, hanem Nyugaton sem néznék jó szemmel. Kizártnak tartja, hogy a következő napokban előre hozott választásokat ír ki az elnök, hosszabb távon azonban ez lehet az egyetlen racionális döntés. Az elemző megjegyezte: az új választás ugyan nem érdeke most Aleksandar Vucicnak, de jelen helyzetben csak ezzel tud gesztust gyakorolni az elégedetlenkedők, illetve a nyugati partnerek felé.

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint mind az államfő, mind a kormányzó Szerb Haladó Párt népszerűsége nagyon alacsony szinten mozog. Az elmúlt napokban több kormányzati szereplő is elvetette azt, hogy a kialakult helyzet miatt szükségállapotot vagy vészhelyzetet hirdessenek ki Szerbiában, ugyanakkor Németh Ferenc szerint nem teljesen elképzelhetetlen, hogy Aleksandar Vucic a héten ezt mégis bejelenti.

A kilenc hónapja tartó tüntetések alatt történtek ugyan személyi változások a szerb kormányban, többek között a miniszterelnöki poszton is volt csere, a tüntetők elégedetlenek ezekkel a változásokkal, és további követeléseik teljesítését akarják. A követelések között az első helyen szerepel a politikamentes elszámoltatás, illetve annak a kiderítése, hogy pontosan mi történt a tavaly novemberi, újvidéki tragédia esetében. A szakértő úgy fogalmazott, bár a kormány adott bizonyos válaszokat ezekre a kérdésekre, de csak hónapokat várva, és akkor nyilvánult meg, amikor igazán szorult helyzetbe került. Mint mondta, ezek a válaszlépések nem is hűtötték le a kedélyeket, mert

„nem feltétlenül azokat állították elő vagy helyezték előzetes letartóztatásba, akik valóban felelősek az újvidéki pályaudvaron történtekért”.

Hozzátette: kérdéses, hogy ezek a személyek meddig maradnak előzetes letartóztatásban, és abban is nagyon sokan szkeptikusak, hogy lesz-e tényleges elszámoltatás.

Németh Ferenc szerint a tüntetők nem hagyják magukat megvezetni, „átlátnak a szitán, és nem elégednek meg azokkal a félmegállapodásokkal vagy félengedményekkel, amiket a szerb kormányzat feléjük tett, emiatt folyamatosak mind a mai napig a tüntetések”. A Nyugat-Balkán-szakértő elmondta: bár a politikai vezetés azt lebegteti, hogy ha nem lesz rend az utcákon, még erőteljesebben fognak fellépni a rendőrök, valójában már most is erőszakos eszközöket alkalmaz az állam.

Milyen reakciók várhatók Brüsszelben?

Abból a szempontból sem mellékes, mi történik Szerbiában, hogy az ország csatlakozni szeretne a jövőben az Európai Unióhoz. Németh Ferenc azt gondolja, Szerbia európai uniós integrációja jelenleg „zsákutcában van”, és nem is elsősorban a tüntetések miatt. Emlékeztetett, hogy Marta Kos, az Európai Bizottság szlovén bővítési biztosa, valamint több uniós tagállam szerbiai képviselője is kijelentette, hogy elfogadhatatlan a szerb rendőri fellépés, az erőszak alkalmazása, és valamennyien a konstruktív párbeszéd kialakítására ösztönözték a feleket. Eddig sikertelenül.

A szakértő szerint a tüntetések nagymértékben azért nem fogják befolyásolni Szerbia uniós integrációját. Úgy véli, az EU számára összességében fontos, hogy a nyugat-balkáni országok közül legyen egy erős partnere, amire a legalkalmasabb Szerbia lenne, főleg gazdasági és biztonságpolitikai okok miatt. Arra számít, hogy a felek közötti kapcsolat megmarad, és folytatódnak a tárgyalások az integráció ügyében, de már régen eljött az a pillanat, amikor a legtöbb nyugati vezető számára már „elfogadhatatlan az a helyzet, ahogy Aleksandar Vucic a tüntetőkkel szemben bánik”.