Újabb vádemelések az újvidéki tragédia ügyében

A vádlottak között van Jelena Tanaskovic, a vasúti infrastruktúrafejlesztésért felelős vállalat korábbi vezetője, illetve több, a projekt megvalósításáért felelős személy.

A vádirat szerint a 13 embert azzal vádolják, hogy lehetővé tették egy közintézmény, az újvidéki vasútállomás B szárnyának használatát, annak ellenére, hogy az építési munkálatok még folytak, és az épületre még nem adták ki a használati engedélyt. A vádak között szerepel, hogy elmulasztották az állomásépület szerkezetének a karbantartását, illetve hogy különböző bűncselekményeket követtek el az épület felújításának tervezési és kivitelezési szakaszában.

Az ügyészség a vádlottak előzetes letartóztatását kezdeményezte.

Miután az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén 16 ember halálát okozva leszakadt, országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak.

A tiltakozók követelései között szerepelt a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése. A kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.

A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.

A tiltakozók előrehozott választásokat is követelnek, mert szerintük a jelenlegi kormánnyal nem lehet tárgyalni.

A várakozások szerint voksolást az idén már nem tartanak Szerbiában, ám Aleksandar Vucic szerb elnök közölte, várhatóan a jövő évben sor kerül az előrehozott választásra. Szerbiában legutóbb 2023. december 17-én tartottak szintén előrehozott parlamenti választást.