2025. szeptember 22. hétfő Móric
Nyitókép: B2M Productions/Getty Images

Változás jön a légi közlekedésben

Infostart / MTI

Már a nagytestű kutyák is a gazdik mellett repülhetnek Olaszországban.

Eddig az állatok súlya a szállítódobozzal együtt nem haladhatta meg a 7-10 kilogrammnyi súlyt az utastérben, mostantól azonban állatbarátabb utazási lehetőségek lépnek életbe. Olaszországban a jövőben már nagytestű kutyák is utazhatnak a repülőgépek utastereiben: kedden indul az első olyan járat, amelyen a 10 kilogrammnál nehezebb házi kedvencek gazdájuk oldalán utazhatnak bizonyos feltételekkel, így például kötelező az övekkel megfelelően rögzített kutyaszállító-doboz. Az olasz közlekedési minisztérium közölte: az első ilyen járat az ITA légitársaság Milánóból Rómába induló gépe lesz.

A szabálymódosításnak köszönhetően nem kell a raktérben lenniük a nagyobb testű kutyáknak az utazás ideje alatt. Korábban a kisebb kutyák és macskák utazhattak gazdáik mellett az utaskabinban, az állatok súlya azonban szállítódobozzal együtt nem haladhatta meg a 7-10 kilogramm súlyt. Kivételt egyedül a segítő kutyák képeztek.

A változással Olaszország az állatok jólétét kívánja biztosítani, és ezzel számos olyan állattartó igényét próbálja kielégíteni, akik évek óta állatbarátabb utazási lehetőségeket követelnek.

A kutyák méretkorlátozásának eltörlése ellenére azonban a jövőben is be kell tartani néhány szabályt a fedélzeten. Továbbra is érvényes, hogy az állatokat a repülés teljes ideje alatt megfelelő szállítódobozban kell elhelyezni. Kisebb kutyák esetében ennek a doboznak vagy táskának a lábtérben kellett elférnie. Nagy testű kutyák esetében mostantól a szállítóalkalmatosságnak egy normál ülésre kell elférnie, és be kell azt tudni kötni.

