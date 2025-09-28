Nagy változás a reptereken: jön a kizárólag digitális beszállókártya

A rendelkezés teljesen összeegyeztethető a jogszabályokkal, de az ördög most is a részletekben van – mondta Varga G. Gábor, az Egek ura blog alapítója az InfoRádióban, hozzátéve: hogy diszkriminatív vagy nem diszkriminatív a szabály, alapvetően azon múlik, hogy mi történik azokkal az utasokkal, akik nem tudnak megfelelni annak, hogy digitális eszközön bemutassanak egy beszállókártyát.

„A részletekbe beleolvasva látszik, hogy a légitársaság szinte az összes felmerülő esetre gondolt. Az intézkedés hatályba lépésével egyidejűleg megszüntetnek minden olyan díjat, ami a repülőtéri becsekkoláshoz és a beszállókártya nyomtatásához kapcsolódik” – mondta a szakértő.

Olyan is van, hogy lemerült a mobil, ellopták a telefont, nem képes valaki kezelni egy ilyen eszközt. Az ilyen lehetőségekre is gondoltak, ilyenkor a repülőtéren egy kis igazolást állítanak ki az utasnak,

amivel aztán fel tudják engedni a gépre, vagy pedig valamelyik reptéri check-in ügynöktől megkap egy valódi beszállókártyát. A repülőterek 99 százalékán ez az igazolás lesz a gépre felengedés feltétele, de néhány repülőtér van Európában, ahol nem tud hatályba lépni a rendelkezés, ami azokat az utasokat érinti hátrányosan, akik digitálisan teljesen írástudatlanok, és nincs is olyan hozzátartozójuk, akit meg tudnak kérni, hogy segítsenek. Nem a mobiltelefonos alkalmazás a lényeg, hanem egyet kér a légitársaság: a járat indulása előtt két nappal online, akár a számítógépen csekkoljon be. Ha ez a becsekkolási folyamat megtörtént, akkor az utas nyugodtan kimehet a repülőtérre, függetlenül attól, hogy a beszálláshoz megszokott QR-kód kinyomtatva vagy mobilkészüléken nála van-e – tette hozzá.

A légitársaság hivatalosan a papírmentességgel és az ezzel járó költségmegtakarítással, valamint a zöld szempontokkal indokolja az intézkedést. „Természetesen, mivel egy ultradiszkont légitársaságról beszélünk,

így nagymértékben tudják csökkenteni a működési költségeiket, mert kevesebb check-in pultot és pultost kell alkalmazni.

A check-in pultokat a reptértől kell bérelni, a check-in agenteket a földi kiszolgáló cégek biztosítják a légitársaságnak, de teljes mértékben nem lehet őket eliminálni, hiszen a csomagfeladáshoz és az átfoglalásokhoz, problémás esetek kezeléséhez szükség van ilyen kapacitásra, csak jóval kisebbre, mint most” – mondta Varga G. Gábor, az Egek ura blog alapítója az InfoRádióban.