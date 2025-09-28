ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Sonja Pacho/Getty Images

Nagy változás a reptereken: jön a kizárólag digitális beszállókártya

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

November 12-től csak digitális beszállókártyával lehet felszállni a Ryanair gépeire. A vállalat több mint 206 millió utasának közel nyolcvan százaléka már most is ezt a módszert használja.

A rendelkezés teljesen összeegyeztethető a jogszabályokkal, de az ördög most is a részletekben van – mondta Varga G. Gábor, az Egek ura blog alapítója az InfoRádióban, hozzátéve: hogy diszkriminatív vagy nem diszkriminatív a szabály, alapvetően azon múlik, hogy mi történik azokkal az utasokkal, akik nem tudnak megfelelni annak, hogy digitális eszközön bemutassanak egy beszállókártyát.

„A részletekbe beleolvasva látszik, hogy a légitársaság szinte az összes felmerülő esetre gondolt. Az intézkedés hatályba lépésével egyidejűleg megszüntetnek minden olyan díjat, ami a repülőtéri becsekkoláshoz és a beszállókártya nyomtatásához kapcsolódik” – mondta a szakértő.

Olyan is van, hogy lemerült a mobil, ellopták a telefont, nem képes valaki kezelni egy ilyen eszközt. Az ilyen lehetőségekre is gondoltak, ilyenkor a repülőtéren egy kis igazolást állítanak ki az utasnak,

amivel aztán fel tudják engedni a gépre, vagy pedig valamelyik reptéri check-in ügynöktől megkap egy valódi beszállókártyát. A repülőterek 99 százalékán ez az igazolás lesz a gépre felengedés feltétele, de néhány repülőtér van Európában, ahol nem tud hatályba lépni a rendelkezés, ami azokat az utasokat érinti hátrányosan, akik digitálisan teljesen írástudatlanok, és nincs is olyan hozzátartozójuk, akit meg tudnak kérni, hogy segítsenek. Nem a mobiltelefonos alkalmazás a lényeg, hanem egyet kér a légitársaság: a járat indulása előtt két nappal online, akár a számítógépen csekkoljon be. Ha ez a becsekkolási folyamat megtörtént, akkor az utas nyugodtan kimehet a repülőtérre, függetlenül attól, hogy a beszálláshoz megszokott QR-kód kinyomtatva vagy mobilkészüléken nála van-e – tette hozzá.

A légitársaság hivatalosan a papírmentességgel és az ezzel járó költségmegtakarítással, valamint a zöld szempontokkal indokolja az intézkedést. „Természetesen, mivel egy ultradiszkont légitársaságról beszélünk,

így nagymértékben tudják csökkenteni a működési költségeiket, mert kevesebb check-in pultot és pultost kell alkalmazni.

A check-in pultokat a reptértől kell bérelni, a check-in agenteket a földi kiszolgáló cégek biztosítják a légitársaságnak, de teljes mértékben nem lehet őket eliminálni, hiszen a csomagfeladáshoz és az átfoglalásokhoz, problémás esetek kezeléséhez szükség van ilyen kapacitásra, csak jóval kisebbre, mint most” – mondta Varga G. Gábor, az Egek ura blog alapítója az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy változás a reptereken: jön a kizárólag digitális beszállókártya

repülés

ryanair

varga g. gábor

beszállókártya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pánik a brit légtérben: két utasszállító is vészhelyzetet jelentett

Pánik a brit légtérben: két utasszállító is vészhelyzetet jelentett

Szokatlan helyzet alakult ki ma az Egyesült Királyság felett: rövid időn belül két utasszállító repülőgép is beállította a 7700-as vészjelző kódot, amely általános vészhelyzetet jelent a légiforgalomban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least two killed and nine injured after shooting and fire at Michigan Mormon church

At least two killed and nine injured after shooting and fire at Michigan Mormon church

Officials are set to give further updates, as they fear more victims will be found.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 20:03
Döbbentes összeget kér az USA készpénzben Dél-Koreától
2025. szeptember 28. 15:52
Pazarlóak a németek - állítja a berlini kormány mezőgazdasági minisztere
×
×
×
×