2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
A brit légierő Typhoon vadászgépe elfogott egy orosz Tu-142 felderítő repülőgépet, amely a NATO légtere felé tartott. Forrás: Twitter/British Ministry of Defence
Nyitókép: Forrás: Twitter/British Ministry of Defence

A brit harci gépek már Lengyelországban járőröznek az orosz veszély miatt

Infostart / MTI

Brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést a hétvégén Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett - közölte a londoni védelmi minisztérium vasárnap.

A tájékoztatás szerint a brit királyi légierő (RAF) két Typhoon típusú repülőgépe a NATO Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletének keretében, a kelet-angliai Coningsby mellett működő RAF-támaszpontról felszállva hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett, és ezután biztonságban visszatértek támaszpontjukra. Tevékenységüket Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek segítették.

A tárca ismertetése szerint a brit Typhoon repülőgépeket fejlett érzékelő berendezésekkel, valamint infravörös vezérlésű,

rövid hatótávolságú ASRAAM levegő-levegő rakétákkal szerelték fel.

Ez a felszereltség ideális a potenciális légi fenyegetések észlelésére, figyelésére és elfogó műveletek végrehajtására - fogalmaz vasárnapi ismertetésében a brit védelmi minisztérium.

A tárca felidézi, hogy a brit harci gépek lengyelországi járőrözésének előzményeként orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. A minisztérium szerint ez volt a NATO-légtér legjelentősebb mértékű megsértése Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatali idejének kezdete óta, ráadásul az elmúlt héten egy újabb drón, valamint orosz harci repülőgépek is megsértették a NATO légterét.

