Elképesztő szinten a drónháború, az oroszok több mint százat lőttek le egy nap

Az orosz légvédelem 114 ukrán drónt lőtt le vagy fogott el Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A Krímet, a nemrég Oroszországhoz csatolt félszigetet is támadás érte, Szergej Akszjonov, a Krími Köztársaság vezetője hétfőre virradóra arról számolt be a Telegram-csatornáján, hogy három ember életét vesztette, 16 pedig megsebesült. A Szevasztopollal határos Forosz településen megrongálódott egy iskola és egy szanatórium is.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán fegyveres erők vasárnap a Krím üdülőövezetében, ahol nincsenek katonai objektumok, drónokkal „szándékos terroristatámadást követett el polgári célpontok ellen”. Belgorod megyéből három civil halottat és tíz sebesültet jelentettek.

Az orosz hadsereg több mint 140 drónt és irányított légibombát vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, az eddigi adatok szerint hárman meghaltak, sokan pedig megsebesültek a támadásban, és polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források információi alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A hétvégén Oroszország ismét heves drón-és rakétatámadást támadást indított Ukrajna több térsége ellen, ezekben hárman meghaltak és több tucatnyian megsebesültek – közölte az ukrán elnök szombaton. Volodimir Zelenszkij azt mondta: Oroszország mintegy 580 drónnal és 40 rakétával támadta az ukrán infrastruktúrát és a hadiiparhoz nem kapcsolódó gyárakat, valamint országszerte több lakónegyedet is.