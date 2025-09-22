ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.16
usd:
330.36
bux:
99228.03
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Orion orosz drón gyártása az AO Kronstadt cégnél
Nyitókép: AO Kronstadt

Elképesztő szinten a drónháború, az oroszok több mint százat lőttek le egy nap

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

114 drón megsemmisítéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium. Az oroszok 140 drónt lőttek ki Ukrajnára, a hétvégén szintén az oroszok támadtak egy éjszaka alatt több mint 600 drónnal és rakétával.

Az orosz légvédelem 114 ukrán drónt lőtt le vagy fogott el Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A Krímet, a nemrég Oroszországhoz csatolt félszigetet is támadás érte, Szergej Akszjonov, a Krími Köztársaság vezetője hétfőre virradóra arról számolt be a Telegram-csatornáján, hogy három ember életét vesztette, 16 pedig megsebesült. A Szevasztopollal határos Forosz településen megrongálódott egy iskola és egy szanatórium is.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán fegyveres erők vasárnap a Krím üdülőövezetében, ahol nincsenek katonai objektumok, drónokkal „szándékos terroristatámadást követett el polgári célpontok ellen”. Belgorod megyéből három civil halottat és tíz sebesültet jelentettek.

Az orosz hadsereg több mint 140 drónt és irányított légibombát vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, az eddigi adatok szerint hárman meghaltak, sokan pedig megsebesültek a támadásban, és polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források információi alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A hétvégén Oroszország ismét heves drón-és rakétatámadást támadást indított Ukrajna több térsége ellen, ezekben hárman meghaltak és több tucatnyian megsebesültek – közölte az ukrán elnök szombaton. Volodimir Zelenszkij azt mondta: Oroszország mintegy 580 drónnal és 40 rakétával támadta az ukrán infrastruktúrát és a hadiiparhoz nem kapcsolódó gyárakat, valamint országszerte több lakónegyedet is.

Kezdőlap    Külföld    Elképesztő szinten a drónháború, az oroszok több mint százat lőttek le egy nap

oroszország

ukrajna

drón

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Nem kukoricáznak – új utakra kell térniük a magyar gazdáknak

Az aszály miatt nem túl sok kukorica terem idén Magyarországon. A gazdáknak egyes magyar régiókban már azon kell gondolkodniuk, hogy mit vessenek el, ami bírja a hőséget és a vízhiányt – még a cirok is szóba jöhet. A kormány szerint a várható termés mennyisége éppen fedezi az igényt, mégis szükség lesz importra.
Óriási botrány az Aranylabda-gála előtt

Óriási botrány az Aranylabda-gála előtt

A Paris Saint-Germain küldöttsége nem tud részt venni a hétfő esti Aranylabda-gálán. Pedig legalább négy kategóriában is esélyük van az első három helyre, sőt háromban a győzelemre is. A klubnál azt sejtik, a legnagyobb rivális Olympique Marseille keze van a dologban, legalábbis áttételesen.

Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

 

FBI-igazgató Charlie Kirk haláláról: több elmélet is van, helyszíni kézjelzéseket is vizsgálnak

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért

Donald Trump megdöbbentően éles dolgokat is mondott Charlie Kirk búcsúztatásán

Váratlan dolog történt Donald Trump és Elon Musk között Charlie Kirk búcsúztatásán – videó

Erika Kirk, az özvegy megrázó beszéde Charlie Kirk búcsúztatásán: „láttam utána a testét”

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi fordulat a vásárlásban

Történelmi fordulat a vásárlásban

Fordulópont a hazai e-kereskedelemben: a külföldi webáruházak, különösen a Temu, már nagyobb részesedést szereztek a magyar bankkártyás online vásárlásokból, mint a hazai webshopok összesen. Az online költések 52 százaléka már külföldi kereskedőkhöz vándorol - jelentette a Biztos Döntés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Biztosítást kötni rohannak a magyarok: nagyon megnőtt az igény, vajon mi okozhatta?

Biztosítást kötni rohannak a magyarok: nagyon megnőtt az igény, vajon mi okozhatta?

A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Israel not to retaliate as France prepares to join countries recognising Palestinian state

UK tells Israel not to retaliate as France prepares to join countries recognising Palestinian state

Both the Israeli and US governments say recognition is a diplomatic gift for Hamas, warning it will bolster the group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 11:26
„Vegyétek magatokhoz a fegyvereiteket” – óriási a készültség zsidó újévkor Izraelben
2025. szeptember 22. 10:24
Nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre nagy tömeg előtt a Hamász Gázában
×
×
×
×