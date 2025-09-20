Kiss Róbert Richard: az állandó cápaveszély komoly károkat is okozhat az egyiptomi gazdaságnak

Cápainvázió van a magyarok legkedveltebb téli, egyiptomi üdülőhelyein: összesen tíz szálloda strandját zárták le Hurghada és Makadi partjainál. A szakértők szerint a tigriscápák és a bikacápák veszélyesen közel kerültek a strandokhoz. Ezek a cápafélék a part menti sekélyebb, melegebb vizekben is gyakran feltűnhetnek, és bármikor rátámadhatnak az emberekre. Egyiptomban legutóbb két éve volt végzetes cápatámadás. Akkor Hurghadában egy tigriscápa támadt rá egy 23 éves orosz turistára. A ragadozó többször is próbálkozott, a második támadás pedig végzetes volt.

Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságíró az InfoRádióban elmondta: ötcsillagos és luxusszállodák is érintettek a lezárásban, de a többi part menti egyiptomi hotel is figyelmeztette a turistákat a veszélyre. Hozzátette: Hurghada és Sarm es-Sejk különösen népszerű egyiptomi üdülőhely a magyarok körében is, de sokan csak félve merészkednek be a tengerbe, vagy nem is strandolnak még akkor sem, ha nincs lezárva az adott partszakasz. Az elmúlt években ugyanis több egyiptomi cápatámadás is bekerült a hírekbe, ami sok turistát elrettent vagy elbizonytalanít abban az elhatározásában, hogy fürdőzzön-e a tengerben.

Az InfoRádió szerkesztő-műsorvezetője úgy fogalmazott, mindenképpen értékelni kell, hogy az egyiptomi hatóságok megteszik a szükséges óvintézkedéseket és figyelmeztetik a veszélyre az üdülőhelyeket, illetve a turistákat. Kiss Róbert Richard korábban részt vett egy egyiptomi sajtóúton, ellátogatott Sarm es-Sejkbe is nem sokkal az után, hogy egy cápa megtámadt több embert, egy német nő pedig életét vesztette a turisták közül. A ragadozót kifogták, elszállították a tengerpart közeléből, majd megmutatták a sajtó képviselőinek, hogy már nem veszélyes a partszakasz, bátran lehet strandolni újra. A szakújságíró megjegyezte: az elmúlt két év viszonylag nyugalomban telt, de az kétségtelen, hogy tigriscápák és bikacápák előfordulhatnak az említett részeken.

Az sem jelent védelmet, ha valaki csak a sekély vízbe merészkedik be, az emberre különösen veszélyes tigriscápák és bikacápák ugyanis bármikor megközelíthetik a tengerpartot is. Kiss Róbert Richard szerint

az egyiptomi cápainváziónak gazdasági szempontból is komoly következményei lehetnek.

Kiemelte, hogy az észak-afrikai ország GDP-jének jelentős százalékát teszi ki a turizmus, így minden bevételi forrásra óriási szükség van, ráadásul Hurghada és Sarm es-Sejk az a két üdülőváros, ahol nagyon sok vendéget fogadnak. Az emberek szeretnek a tengerben fürdőzni, nagy élményt nyújt ezeken az üdülőrészeken a búvárkodás, valamint viszonylag közel van Luxor és környéke, vagyis Egyiptom kultúrkincseit kis buszozás után meg lehet csodálni.

A szakújságíró szerint nem véletlen, hogy rengetegen választják Hurghadát és Sarm es-Sejket nyaralásuk helyszínének, hiszen ár-érték arány szempontjából nagyon jó választás, „még magyar pénztárcával mérve sem kell túl sokat fizetni”. Ezen okokból népszerűek ezek az üdülővárosok, de ha közben cápatámadásokról is megjelennek hírek, sokan meggondolhatják, hogy érdemes-e Egyiptomba utazni, ha ilyen veszélyeknek lennének kitéve. Értelemszerűen az egyiptomi turizmus megérezheti ennek az elbizonytalanodásnak, illetve a visszafogottabb érdeklődésnek a hatásait.