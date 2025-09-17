Veszélyes ragadozók lepték el a magyarok kedvenc üdülőhelyét

A magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, Hurghada és Makadi partjainál több szálloda strandját is le kellett zárni, miután emberre is veszélyes cápák jelentek meg a partközelben. A hatóságok szerint évek óta nem volt ilyen szigorú intézkedés Egyiptomban – írja az economx.hu.

Az emberre is veszélyes ragadozók miatt több mint tíz, magyarok körében is népszerű szálloda strandjára került ideiglenesen lakat, köztük a neves Labranda Royal Makadi, a Cleopatra Luxury Beach és Stella Makadi hotelekére is. Bár néhány helyen már feloldották a tilalmat, a hatóságok és az utazási irodák most mindenkit figyelmeztetnek: cápák keringenek a part menti vizekben.

A szakértők szerint főleg tigriscápák és bikacápák tűntek fel – utóbbi különösen veszélyes, mert előszeretettel úszkál a sekély, melegebb vizekben, közel az emberekhez.

Azokat a turistákat is figyelmeztetik a veszélyre, akik csak tervezik az egyiptomi útjukat. Más kedvelt üdülőhelyen is hasonló intézkedéseket vetettek be cápainvázió ellen: legutóbb Törökország partjainál észlelték őket a strandokon.