2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Veszélyes ragadozók lepték el a magyarok kedvenc üdülőhelyét

Infostart

Emberre veszélyes ragadozók keringenek a strandoknál, évek óta nem volt ilyen drasztikus intézkedés Egyiptomban.

A magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, Hurghada és Makadi partjainál több szálloda strandját is le kellett zárni, miután emberre is veszélyes cápák jelentek meg a partközelben. A hatóságok szerint évek óta nem volt ilyen szigorú intézkedés Egyiptomban – írja az economx.hu.

Az emberre is veszélyes ragadozók miatt több mint tíz, magyarok körében is népszerű szálloda strandjára került ideiglenesen lakat, köztük a neves Labranda Royal Makadi, a Cleopatra Luxury Beach és Stella Makadi hotelekére is. Bár néhány helyen már feloldották a tilalmat, a hatóságok és az utazási irodák most mindenkit figyelmeztetnek: cápák keringenek a part menti vizekben.

A szakértők szerint főleg tigriscápák és bikacápák tűntek fel – utóbbi különösen veszélyes, mert előszeretettel úszkál a sekély, melegebb vizekben, közel az emberekhez.

Azokat a turistákat is figyelmeztetik a veszélyre, akik csak tervezik az egyiptomi útjukat. Más kedvelt üdülőhelyen is hasonló intézkedéseket vetettek be cápainvázió ellen: legutóbb Törökország partjainál észlelték őket a strandokon.

Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Nem fér össze egy sportrendezvény és egy tüntetés, a versenyzők és a szurkolók biztonságának garantálása is éppen elég feladat a szervezőknek – hangsúlyozta az InfoRádióban a Vuelta profi országúti kerékpáros körversenyen történt demonstrációkról Eisenkrammer Károly, a Tour de Honrgie főszervezője. Arról is beszélt, hogy nem tekinthető jó példának a spanyol kormány és a hatóságok hozzáállása a palesztinpárti demonstrálók extrém megnyilvánulásaihoz.
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Mindenki a Fed döntéshozóira várt Amerikában

Emelkedéssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump közölte, hogy jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások Kínával, ami főként a technológiai részvényeket segítette. Az ázsiai piacokon többségében jó volt a hangulat ma reggel, a Nikkei új történelmi csúcsra ment, az európai piacokon pedig óvatosan, mérsékelt mozgásokkal indult a kereskedés, de napközben folyamatosan nyomás alá kerültek a vezető indexek. Az amerikai tőzsdéken kisebb esést láthattunk, a Fed holnapi kamatdöntő ülésére várnak a befektetők. A magyar tőzsde esett, 100 ezer pont alá került a BUX, és az elmúlt napok nagy menetelése után a 4iG és a Rába árfolyamában egy komolyabb korrekció látszott ma.

Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással

Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással

Idén január közepén elindult az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely hosszú évek előkészítése után alapjaiban alakíthatja át az ingatlanügyintézést hazánkban.

Charlie Kirk suspect confessed in hidden note to roommate, prosecutors allege

Charlie Kirk suspect confessed in hidden note to roommate, prosecutors allege

The 22-year-old has been charged with murder and is facing the death penalty if convicted at trial.

