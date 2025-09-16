A Trump-kormány börtönnel büntetné a gyűlöletbeszédet

Az igazságügyi miniszter - egyben szövetségi főügyész - a közösségi médiában kiadott közleményében azt hangsúlyozta, hogy a gyűlöletbeszéd, amely átlépi az erőszakkal való fenyegetés határát, nem élvezi az Egyesült Államok alkotmányának szólásszabadságról szóló első kiegészítésének védelmét.

"Ez bűncselekmény. Túl sokáig néztük, hogy a radikális baloldal normalizálja a fenyegetéseket, a gyilkosságra való felszólításokat és a politikai erőszak éljenzését. Ennek a korszaknak vége" - fogalmazott a Trump-adminisztráció igazságügyi minisztere, és hozzátette:

a büntetőtörvénykönyv alapján is büntethető fenyegetések esetében teljes szigorral lépnek fel.

Bondi egyben idézte az Egyesült Államok büntetőtörvénykönyvét az erőszakkal való fenyegetés különböző tényállásait illetően, amelyek bűncselekményként írnak le és büntethetővé tesznek bizonyos szóbeli megnyilvánulásokat.

Az amerikai hadügy-minisztérium kedden kitartott amellett, hogy a felelősségre vonják a hadsereg azon tagjait, akik támogatólag nyilvánulnak meg a Charlie Kirk elleni merényletet illetően.

Jason Crow demokrata kongresszusi képviselő élesen bírálta a Pentagon eljárását, és közösségi oldalán Amerikához méltatlannak minősítette azt, hogy politikai vélemény miatt a hadsereg tagjai következményekkel szembesüljenek.

"El kell ítélnünk a politikai erőszakot és engedni a békés beszédet, ami nem befolyásolja az utasítási láncot" - írta a demokrata politikus.

Sean Parnell, a hadügy-minisztérium szóvivője közleményében ezzel szemben azt írta, "nem fogjuk tolerálni, hogy a katonai és civil állomány tagjai ünnepeljék, vagy viccelődjenek egy amerikai honfitárs elleni politikai gyilkosságon".

Charlie Kirk konzervatív aktivistát szerdán egy puskából leadott lövéssel gyilkolta meg a feltételezés szerint a 22 éves Tyler Robinson Utah államban a Utah Valley Egyetem területén egy nyilvános politikai vitafórumon. A feltételezett elkövetőt szűk másfél nappal később csütörtökön vették őrizetbe, miután a családja jelentkezett a rendőrségen. Utah állam hatóságai a tervek szerint kedden hivatalosan is vádat emelnek Tyler Robinson ellen, akinek első bírósági meghallgatása is megtörténik.