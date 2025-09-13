ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Nyitókép: Unsplash

A német autóipar válsága a beszállítókat is elgázolja

Infostart

A legnagyobb német autógyártók különösen az elmúlt időszakban megszenvedték az elektromos autók iránti kereslet visszaesését, az év első felében pedig mindenekelőtt az amerikai elnök vámháborúját. A válság az autóipari beszállítókat sem kímélte.

A Manager Magazin beszámolója szerint a legtekintélyesebb beszállítók, köztök a Bosch, a Continental, a Schäfler vagy épp a Mahle több ezer munkahely megszüntetésére kényszerülnek. Az ok a legtöbb gyártási ágazatban a gyenge kereslet és a termelés visszaesése. A német üzleti magazin legfrissebb számában utalt arra, hogy a német autóipari beszállítókat rendkívül érzékenyen érintik a visszafogott autógyártás hatásai, az e-mobilitásra való átállás nehézségei, illetve következményei.

Az EY tanácsadó cég autóipari szakértője a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a beszállítók különösen szenvednek a termelés visszaesése, a megrendelések csökkenése miatt. Szerinte ezt nem csupán az elektromos autók iránti alacsony kereslet magyarázza, és különösen nem a termékek minősége jelenti a problémát. „Általánosságban elmondható, hogy a mostani nehéz időkben a járművásárlás nem sok ember vásárlási listának élén áll” – magyarázta a szakértő, és hozzátette, a gyártók karcsúsításra kényszerülnek, illetve azokra a területekre kell összpontosítaniuk, amelyek a jövőben pénzt hoznak a házhoz.

A Manager Magazin ennek kapcsán első helyen említette, hogy a világ legnagyobb autóipari beszállítója, a Bosch a válság miatt súlyos problémákkal küszködik. A vállalat több területen olyan nyomás alá került, ami versenyképességének csökkenéséhez vezetett. A lap felsorolta azokat a termékeket, amelyek különösen érintettek, így többek között a vezérlőegységeket, az elektromos autók alkatrészeit, a járműszoftvereket, valamint a a gyártók számára nyújtott mérnöki szolgáltatásokat.

A járműgyártás csökkenése, illetve az elhalasztott projektek mellett a válság okai között van az is, hogy a kínai beszállítók miatt éleződik a verseny, és erősödik az árnyomás. A gerlingeni székhelyű cég már 2023 óta egy sor költségcsökkentő, ugyanakkor jelentős elbocsátásokkal járó programot hajt végre.

A már bejelentett leépítések a magazin szerint a Boschnál 15 ezer munkahelyet érintenek,

de csökkentették több ezer alkalmazott munkaidejét is.

A Bosch mellett a várható leépítések sújthatják az egyaránt németországi székhelyű Continentalt, a ZF-et, a Schäflert, valamint a Mahle vállalatok beszállítói részlegeit is.Az elkövetkező években a különböző termékekre szakosodott vállalatoknál is több ezer munkahely szűnhet meg.

