Nagy búcsú – szakít a Mercedes a „luxuskorszakkal”

Minderről a Handelsblatt tekintélyes üzleti, illetve gazdasági napilap számolt be. Az újság utalt arra, hogy a német autógyártók közül a Mercedes-Benz helyzete az elmúlt években különösen kedvezőtlenül alakult. A cég ezért úgy döntött, hogy „eltemeti” luxusstratégiáját, amely 2022-ben startolt, de nem volt sikeres.

Vállalati forrásokra hivatkozó értesülések szerint a cégen belül is vitához vezetett „luxus” szót törlik, és a stratégia más formát ölt. A Mercedes a siker, illetve a nagyobb kereslet érdekében a jövőben minden árkategóriában prémium járművekkel kíván piacot hódítani ahelyett, hogy a drága luxusosztályú modellekre koncentrálna.

Noha hivatalosan mindezt a stuttgarti szákhelyű cégcsoport hivatalosan még nem erősítette meg, vállalati források szerint a végeleges döntés már megszületett. Ezután már „csak” a megvalósítás van hátra. A három évvel ezelőtt bevezetett „luxusstratégiát” a vezetés csendben eltemette – idézett az újság egy autóipari elemzőt, aki utalt arra, hogy az a csillagászati árak miatt a csoport piaci részesedésének gyengüléséhez vezetett.

A Mercedes az egyetlen német autógyártó, amely idén minden nagyobb piacon küzd a csökkenő eladásokkal.

A „luxusambíciók” kudarcát tükrözte, hogy az idei esztendő első kilenc hónapjában a cég kamat- és adózás előtti eredménye közel 60 százalékkal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. A cég vissza kíván térni a „régi” értékekhez, hagyományos autódizájnnal és új márkaígérettel, a „Welcome Home” szlogennel.

Mindez már megmutatkozott a közelmúltban tartott müncheni nemzetközi autószalonon is – emlékeztetett az újság, utalva arra, hogy a Mercedes egy belépő szintű modell bevezetésén dolgozik.

Vállalati körök szerint a belépő szintű modellnek mind az ár, mind a forma, azaz a megjelenés szempontjából a jelenlegi A-osztályon kell alapulnia. A modellt azonban nem a rastatti üzemben gyártják, hanem Kecskeméten, ahol a gyártási költségek 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban – utalt rá a lap, valamint több más, egyaránt a Handelsblattot idéző forrás.

A vezérigazgató célja az is, hogy fiatalabb célcsoportokhoz juttassa el a márkát, és hosszabb távon akar magasabb árakat elérni. Ebből kiindulva el kívánja kerülni, hogy az induló ár túl megterhelő legyen.