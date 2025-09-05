Műteni kellett Joe Bident

Joe Biden volt elnök nemrégiben műtéten esett át, hogy eltávolítsák a bőréből a rákos sejteket – erősítette meg a volt amerikai elnök szóvivője csütörtökön az NBC News-nak, amit a Telex szemlézett.

Személyi titkársága szerint az exelnök jól gyógyul a Mohs-műtétnek nevezett beavatkozás után, amelyet gyakran alkalmaznak a leggyakoribb bőrrákfajták kezelésére, a beavatkozás során a rákos bőrszövet rétegeit távolítják el.

Azt nem árulták el, hogy pontosan, mikor esett át Biden a műtéten, de augusztus végén egy nagy, jól látható seb volt látható a fején, amikor egy delaware-i templomból távozott.

A 82 éves politikusnál májusban diagnosztizáltak agresszív prosztatarákot, ami a korábbi közlés szerint átterjedt a csontjaira is. Biden betegsége szakértők szerint a pontos diagnózistól függően hormonterápiával kezelhető, és van, aki szerint akár azt is megérheti, hogy utódja távozik a Fehér Házból.