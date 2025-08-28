ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.52
usd:
339.42
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart kijevi hivatalában 2025. április 17-én, az Ukrajna elleni orosz háború idején.
Nyitókép: MTI/EPA

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborítónak nevezte csütörtökön azt, hogy a magyar kormány megtiltotta a belépést Magyarországra annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért.

Az ukrán államfő a Facebookon tett bejegyzésében hozzátette: utasította a külügyminisztériumot, „hogy tisztázza az összes tényt és ennek megfelelően reagáljon”. „Ha Magyarország valóban megtiltotta a belépést Magyarországra és az egész schengeni övezetbe egy katonai parancsnoknak, aki magyar nemzetiségű ukrán állampolgár, az csak felháborodást válthat ki” – hangsúlyozta.

Zelenszkij megállapította, hogy Magyarország továbbra sem reagált a Kijevet ért nagyszabású éjszakai orosz légitámadásra, amelynek számos halálos áldozata és sérültje lett. Kiemelte, hogy a magyar fél „megpróbálja a feketét fehérnek beállítani, és Ukrajnára hárítani a felelősséget a háborúért”.

„Mi Ukrajnában minden, a külvilág részéről érkező tűzszüneti és valódi diplomáciai javaslatot pozitívan fogadtunk, és az egyetlen, aki elutasította ezeket, Oroszország volt. Sajnos Magyarország részéről mindezidáig nem volt megfelelő reakció Oroszország e téren tanúsított viselkedésére, és még együttérzést sem tapasztalunk tőle áldozataink iránt. Mindezek mellett nap mint nap újabb vádak hangzanak el Magyarországról Ukrajnával szemben. A magyar tisztségviselők odáig jutottak, hogy megpróbálják diszkriminálni az ukrajnai magyar közösség képviselőit, amiért részt vesznek államunk és polgáraink védelmében” – szögezte le az ukrán elnök.

Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére

oroszország

ukrajna

kijev

kitiltás

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Az orosz hadsereg majdnem 600 rakétával, illetve drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel, Kijevben a legfrissebb adatok szerint 10 ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és az ország több régiójában komoly károk keletkeztek – közölték ukrán hírügynökségek és hírportálok. A történtekről Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdezte az InfoRádió.
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban

Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új hírek érkeztek az ukránok által támadott kulcsfontosságú orosz olajterminálról

Új hírek érkeztek az ukránok által támadott kulcsfontosságú orosz olajterminálról

Az ukrajnai dróntámadások következtében az orosz Ust-Luga olajexport terminál szeptemberben csak kapacitásának felével, napi 350 ezer hordóval fog működni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Uniós adóemelés jöhet: Magyarországon 3000 forint fölé drágulhat egy doboz cigaretta

Uniós adóemelés jöhet: Magyarországon 3000 forint fölé drágulhat egy doboz cigaretta

Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 19 dead

UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 19 dead

The UK summoned Russia's ambassador over the attacks, which killed four children and damaged diplomatic buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 17:56
NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca
2025. augusztus 28. 17:44
Megszólalt a Kreml a légi fegyvernyugvásról
×
×
×
×