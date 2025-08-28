ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tulip Interfaces Kft. új beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 17-én. Az amerikai tulajdonosi hátterű gyártástechnológiai vállalat 2,3 milliárd forint értékű kutatás-fejlesztési projektjét az állam körülbelül 500 millió forinttal támogatja, így segítve 26 magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Itt a magyar válasz, Szijjártó Péter: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból és a schengeni övezetből – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

Néhány napppal a Barátság kőolajvezeték elleni csapás után csütörtökön tesztüzemben újraindul a szállítás a súlyos károkat szenvedett vezetéken Magyarország felé. A magyar diplomácia a tiltakozáson túl gyakorlati válaszlépést is tett a vezeték megrongálása miatt: kitiltják az akciót végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát az országból.

Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtök reggel nyilatkozatot tett közzé.

„A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja. Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak. A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk.

Minden egyes támadást az energiabiztonságunk ellen mi a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékelünk. És egyetlenegy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül.

Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből. És a jövőben is természetesen meg fogjuk védeni a nemzeti érdekeinket, meg fogjuk védeni energiaellátásunk biztonságát, meg fogjuk védeni a szuverenitásunkat” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminszter, aki figyelmeztetett: „mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is”.

Szijjártó korábban hangsúlyozta: Magyarországra két irányból érkezhet a kőolaj, Oroszországból a Barátság vezetéken keresztül, továbbá Horvátországból az Adria vezetéken keresztül, de az utóbbi kapacitása nem elég. Vagyis ha a Barátság kőolajvezetéken huzamosabb ideig ellehetetlenül a szállítás, akkor Magyarország és Szlovákia kőolajellátása lehetetlenné válik. „És nem politikai okok miatt, nem azért, mert nem tettünk meg mindent a diverzifikációért, nem azért, mert nem akarjuk ellátni az országot. Azért, mert fizikailag nem lehet. Az energiaellátás nem politikai kérdés, nem ideológiai kérdés” – hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki szerint „az Európai Bizottság saját magát köpi szembe akkor, amikor cinkos, bűnös módon hallgat akkor, mikor Ukrajna támadja a Magyarországra és Szlovákiába irányuló energiainfrastruktúrát.”

