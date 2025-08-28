ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Mandiner

Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Szijjártó Péter sikeresnek nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kétoldalú megbeszélés csökkentette a harmadik világháború kockázatát, és megnyitotta az utat az orosz-amerikai megegyezéshez, szerinte ugyanis így érhet véget az ukrajnai háború.

A világ nagy része jelenleg arra a kérdésre keresi a választ, hogy mikor lesz vége az ukrajnai háborúnak, amelyre a világ európai háborúként tekint, és sokan nem értik, hogyan alakulhatott ki az a kép, mintha Európa nem akarná ennek a végét – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner Klubest pódiumbeszélgetésén.

„Én azt gondolom, hogy ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok. Európa már a legelejétől fogva elrontotta a választ erre a háborúra. Ugyanis a háború izolálása helyett a háború globalizálásához vezető, folyamatosan a harmadik világháború rémképével fenyegető helyzetet állítottak elő azzal, hogy folyamatosan mélyítik és egyre súlyosabbá teszik a konfliktus hatásait gazdasági, társadalmi és biztonsági szempontból egyaránt” – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter szerint most olyan megegyezéssel érhetnének véget a harcok, amilyet, vagy aminél jobbat Ukrajna már három évvel ezelőtt megköthetett volna.

„Az európai politikai elit el akarja kerülni a felelősségre vonást az elmúlt három és fél év elhibázott politikái miatt. Mindaddig, amíg tart a háború, el tudják kerülni a politikai felelősséggel való találkozást”

– mondta Szijjártó Péter, aki hangsúlyozta: Ukrajna gyorsított európai uniós integrációja tragédia lenne az egész közösség számára.

„Ez a végső kegyelemdöfés lenne az Európai Uniónak. Az Európai Unió versenyképessége gerelyként beleállt a földbe. Korábban egy politikai tényező volt a világpolitikában, ma nem az. Meghatározó szereplője volt a világgazdaságnak, ma egyre kevésbé az. Az ukrán tagság európai szempontból abszolút nem kívánatos.

És mi, magyarok, nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni.

Ukrajnával egy integrációba tartozni rossz jövőt jelent” – vélekedik a miniszter, aki beszélt arról is, hogy a Barátság kőolajvezeték támadása elsősorban nem Oroszországnak, hanem Szlovákiának és Magyarországnak okozott kárt.

„Nemrég beszéltem az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel, Pavel Szorokinnal. Tényleg megfeszítve melóztak, mert a mostani támadás a drónokkal, rakétákkal nagyon durva hatással járt. Most sikerült egy olyan technológiai megoldást találni, hogy újra meg tudják kezdeni a szállítást, először kisebb mennyiségekkel, és utána folyamatosan növelve a szerződéses mennyiséget” – mondta.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a gazdasági eredmények a rendkívül rossz európai környezet dacára is alakulnak. A Covid évét leszámítva például minden évben megdőlt a beruházási rekord. Szijjártó Péter szerint ez is bizonyítja, hogy Magyarországon nincs rendszerszintű korrupciós kockázat, legfeljebb elszigetelt esetek lehetnek, mint a világ minden országában. „A rendszerszintű politikai korrupció vádja felháborító, és a lehető leghatározottabban vissza kell utasítani” – fogalmazott a miniszter.

oroszország

ukrajna

szijjártó péter

háború

mandiner

barátság kőolajvezeték

