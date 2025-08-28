ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
Lángba borult a ksztovói olajfinomító Oroszországban.
Nyitókép: X / KyivPost

Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán hadsereg többhavi szünet után újra támadni kezdte az orosz olajinfrastruktúra kényes pontjait, ráadásul sokkal jobb, saját gyártású eszközökkel, mint korábban. Ez pedig az orosz olajipar sérülékenységére mutat rá – hangsúlyozta az InfoRádióban az Erste gáz- és olajipari elemzője.

Az elmúlt két hétben, az alaszkai Putyin–Trump-találkozót követően jelentősen erősödtek az ukrán dróntámadások. Az FP-5 Flamingo robotrepülőgép már 3000 kilométeres hatótávolsággal és 1000 kilogrammnál nagyobb robbanótöltettel rendelkezik, amellyel jelentős károkat tud okozni, ráadásul egyelőre Oroszország nem tud hatékonyan védekezni ellene.

Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari elemzője az InfoRádióban ezzel összefüggésben elmondta, az orosz olajipar európai oldalán körülbelül tucatnyi jelentős finomítója, fél tucat fontos csomópontja és négy nagy kikötője van, amely ellátja Európát, magyarán szólva 20-30 olyan pont van, amelyet ha sikeresen támadnak az ukrán erők, komoly fennakadást tudnak okozni Oroszország belső kőolajellátásában és az ország exportjában. Emiatt vélekedik úgy, hogy

sérülékeny az orosz olajipar, és már most 10 százalékos üzemanyaghiány van ott.

„Benzinből már most is hiány van. Ez már békeidőben is probléma volt így a motorizációs szezon végén, augusztusban, a finomítóknál a benzinkihozatal, különösen a magas minőségű alacsony szintű volt. Most, hogy az orosz finomítói szektor 10-15 százaléka érintett volt a legutóbbi dróntámadásokban, valószínűleg ez a probléma sokkal súlyosabb” – mutatott rá.

Az Erste gáz- és olajipari elemzője arról is beszélt, hogy mindez milyen hatással lehet a háborúra.

„Kényszerítő erő lehet ez Vlagyimir Putyinra és az orosz vezetésre, hogy próbáljanak meg tényleg leülni és tárgyalni arról, hogy milyen fegyverszünetről vagy tartós rendezésről lehet szó. Azt látom, ukrán oldalról is van eszköz, amellyel a háború menetét ebbe az irányba lehet mozdítani, nem teljesen eszköztelen Ukrajna tehát” – rögzítette.

Nem ért tehát egyet azokkal a véleményekkel, hogy Ukrajnának minden feltételt el kellene fogadnia a béke érdekében.

„Általában egy finomító hetekre elegendő készlettel rendelkezik nyersolajból és termékből is, tehát a mostani támadásoknak a hatása hetek múlva fog jelentkezni Oroszországban, de már most hosszú sorok vannak a benzinkutaknál, főleg a központoktól távolabb eső területeken” – mondta még Pletser Tamás.

A szakértő beszélt arról is, hogy az ukrán akcióknak nem lesz negatív hatásuk Magyarországon, ha a Barátság kőolajvezetéket az ígéreteknek megfelelően napokon belül újraindítják. Ha viszont két-három hónapra leáll a szállítás a kőolajvezeték, akkor a Molnak növelnie kell a beszállítást az Adria kőolajvezetéken, és valószínűleg hozzá kell nyúlni a stratégiai olajkészlethez.

„A Mol korábban már elmondta, hogy ha az Adria felől kell ellátni a százszombatai, illetve a pozsonyi finomítót, akkor nem tud teljes kapacitáskihasználtsággal működni, csak 70-80 százalékon, azaz nem tud annyi terméket előállítani a cég, ami szükséges a közép-kelet-európai piacok ellátásához. Ez azt jelenti, hogy áremelkedés lesz a régióban, és a hiányzó különbözetet vasúton vagy közúton kell más piacokról behozni” – mondta Pletser Tamás.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Az ukrán hadsereg többhavi szünet után újra támadni kezdte az orosz olajinfrastruktúra kényes pontjait, ráadásul sokkal jobb, saját gyártású eszközökkel, mint korábban. Ez pedig az orosz olajipar sérülékenységére mutat rá – hangsúlyozta az InfoRádióban az Erste gáz- és olajipari elemzője.
 

